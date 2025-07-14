ماستانتونو: أحلم كل يوم بليلة تقديمي في ريال مدريد.. وسأذهب لأفضل فريق في العالم
الإثنين، 14 يوليه 2025 - 22:11
كتب : FilGoal
شدد فرانكو ماستانتونو لاعب ريال مدريد على أن مكالمة تشابي ألونسو كانت فارقة في اتخاذ قراره بالانضمام للفريق.
فرانكو ماستانتونو
النادي : ريفر بليت
وأعلن ريال مدريد ضم ماستانتونو لمدة 6 مواسم قادما من ريفر بليت.
وقال ماستانتونو عبر TYC: "لا يمكنني الانتظار للعب مع مبابي وفينيسيوس جونيور".
وواصل: "لطالما حلمت بالفريق الأكبر، وريال مدريد هو الأكبر في أوروبا".
وتابع: "لو أخبرتني في بداية العام، لقلت إن نيتي كانت اللعب مع ريفر بليت ولم يكن لدي خيار آخر، وفي منتصف العام جاء ريال مدريد وغير قراري".
وشدد: "المحادثة التي أجريتها مع تشابي ألونسو حفزتني كثيرا لاتخاذ القرار".
وأضاف: "لأكون صادقا، لا أهتم بالكرة الذهبية، وكل ما أريده هو تحقيق العديد من الألقاب مع ريال مدريد. أريد التتويج بدوري أبطال أوروبا والدوري الإسباني، والكرة الذهبية ليست في ذهني".
وأردف: "كنت في أكبر فريق في أمريكا الجنوبية، والآن سأذهب إلى أكبر فريق في العالم. إنه حلم".
وشدد: "عندما يتصل بك شخص مثل تشابي ألونسو ويخبرك أنه يريدك في فريقه، فمن المستحيل ألا تشعر بالعاطفة. لقد اتصل بي وتحدث معي بصراحة شديدة، وهو أمر مهم بالنسبة لي".
وأتم: "في العديد من الليالي أذهب إلى الفراش وأبدأ في تخيل أشياء مثل دخول سانتياجو برنابيو قبل المباراة أو خلال تقديمي. كلما اقترب ذلك اليوم، كلما فكرت في الأمر أكثر".