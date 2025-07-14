ماستانتونو: أحلم كل يوم بليلة تقديمي في ريال مدريد.. وسأذهب لأفضل فريق في العالم

شدد فرانكو ماستانتونو لاعب ريال مدريد على أن مكالمة تشابي ألونسو كانت فارقة في اتخاذ قراره بالانضمام للفريق.

فرانكو ماستانتونو النادي : ريفر بليت ريال مدريد

وأعلن ريال مدريد ضم ماستانتونو لمدة 6 مواسم قادما من ريفر بليت.

وقال ماستانتونو عبر TYC: "لا يمكنني الانتظار للعب مع مبابي وفينيسيوس جونيور".

وواصل: "لطالما حلمت بالفريق الأكبر، وريال مدريد هو الأكبر في أوروبا".

وتابع: "لو أخبرتني في بداية العام، لقلت إن نيتي كانت اللعب مع ريفر بليت ولم يكن لدي خيار آخر، وفي منتصف العام جاء ريال مدريد وغير قراري".

وشدد: "المحادثة التي أجريتها مع تشابي ألونسو حفزتني كثيرا لاتخاذ القرار".

وأضاف: "لأكون صادقا، لا أهتم بالكرة الذهبية، وكل ما أريده هو تحقيق العديد من الألقاب مع ريال مدريد. أريد التتويج بدوري أبطال أوروبا والدوري الإسباني، والكرة الذهبية ليست في ذهني".

وأردف: "كنت في أكبر فريق في أمريكا الجنوبية، والآن سأذهب إلى أكبر فريق في العالم. إنه حلم".

وشدد: "عندما يتصل بك شخص مثل تشابي ألونسو ويخبرك أنه يريدك في فريقه، فمن المستحيل ألا تشعر بالعاطفة. لقد اتصل بي وتحدث معي بصراحة شديدة، وهو أمر مهم بالنسبة لي".

وأتم: "في العديد من الليالي أذهب إلى الفراش وأبدأ في تخيل أشياء مثل دخول سانتياجو برنابيو قبل المباراة أو خلال تقديمي. كلما اقترب ذلك اليوم، كلما فكرت في الأمر أكثر".