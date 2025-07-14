الصفقة الثامنة والأخيرة.. الأهلي يضم محمد شكري

أعلن النادي الأهلي التعاقد رسميا مع محمد شكري ظهير أيسر سيراميكا كليوباترا بشكل رسمي.

ويعد محمد شكري هو ثامن صفقة يبرمها الأهلي في الصيف الجاري استعدادا للموسم الجديد.

بعدما تعاقد الأهلي من كل من أحمد سيد "زيزو" ومحمود حسن "تريزيجيه" ومحمد علي بن رمضان، وأحمد رمضان، ومحمد شريف، ومحمد أحمد "سيحا" وياسين مرعي.

وكشفت قناة الأهلي أن هذه هي آخر صفقات الأهلي الصيفية.

وعاد محمد شكري البالغ من العمر 25 عاما للمشاركة من سيراميكا كليوباترا من جديد بعد تعافيه من الإصابة بقطع في الرباط الصليبي.

وكان محمد شكري من ناشئي الأهلي قبل أن يخرج معارا إلى سموحة ثم إلى سيراميكا كليوباترا قبل أن ينتقل له بشكل نهائي.

فيما شارك كريم الدبيس صاحب الـ 22 عاما مع الأهلي في 35 مباراة وصنع 5 أهداف منذ انضمامه من وادي دجلة.

وضم الأهلي حتى الآن للموسم الجديد كل من محمد أحمد "سيحا" وأحمد رمضان ومحمد علي بن رمضان وأحمد سيد "زيزو" وتريزيجيه ومحمد شريف.