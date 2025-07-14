خبر في الجول – لمحاولة اقناعه بعدم النظر للعروض.. الأهلي يستكمل جلسته مع وسام

الإثنين، 14 يوليه 2025 - 22:02

كتب : أحمد الخولي

وسام أبو علي

يستكمل مسؤولي الأهلي الجلسة مع وسام أبو علي مهاجم الفريق مساء اليوم.

وسام أبو علي

النادي : الأهلي

الأهلي

وكان FilGoal.com كشف في وقت سابق اليوم عن عقد جلسة بين وسام أبو علي مهاجم الفريق ومحمد يوسف المدير الرياضي.

وذلك من أجل الحديث معه بشأن العروض المقدمة له وتمسك الأهلي به ورفض فكرة رحيله.

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لكن الجلسة لم تكتمل واتفق الطرفين على استكمالها مساء اليوم.

ويحاول الأهلي إقناع وسام بتقبل قراره والاستمرار مع الفريق وغلق ملف الرحيل وعدم النظر للعروض المقدمة له في الفترة الحالية.

ومن المحتمل أن يعدل الأهلي عقد المهاجم الفلسطيني ومنحه راتب أكبر.

ويمتد عقد اللاعب الفلسطيني حتى 2028 مع الأهلي.

وانضم وسام أبو علي للنادي الأهلي في يناير 2024 قادما من سيريس السويدي.

وتوج وسام أبو علي بألقاب الدوري مرتين، ودوري أبطال إفريقيا، والسوبر المصري، بالإضافة إلى كأس التحدي في بطولة إنتركونتيننتال.

وسجل وسام أبو علي 3 أهداف "هاتريك" أمام بورتو في الجولة الأخيرة لدور المجموعات في كأس العالم للأندية.

ويعد "هاتريك" وسام هو الأول للاعب من فريق غير أوروبي في شباك فريق أوروبي في بطولة رسمية منذ عام 1962.

صاحب الـ 26 عاما خاض 60 مباراة بقميص الأهلي ساهم خلالها بـ 48 هدفا في جميع المسابقات إذ سجل 38 وصنع 10، وفاز بجائزة هداف الدوري المصري 2023-24.

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