الجانب الآخر من الرياض.. النصر يعلن تعاقده مع جيسوس

أعلن نادي النصر السعودي عن تعيين البرتغالي جورجي جيسوس مديرا فنيا للفريق.

مدرب الهلال السابق سيقود غريمه العالمي بعقد مدته عام واحد.

السيد جورجي جيسوس مدربًا للفريق الأول لكرة القدم بنادي #النصر ✍️ وذلك بعقد يمتد لمدة موسم واحد 💛 تمنياتنا بالتوفيق له ولطاقمه في مشوارهم مع العالمي بإذن الله 🙏 pic.twitter.com/AnKtpgb8PH — نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) July 14, 2025

وبذلك يتولى البرتغالي مهمة النصر خلفا للإيطالي ستيفانو بيولي الذي صار مدرب فيورنتينا.

ووفقا للتقارير، سيتحصل البرتغالي على راتب سنوي يقدر بسبعة ملايين دولار تشمل رواتب طاقمه الفني.

ودرب جيسوس الهلال في 99 مباراة في مختلف البطولات، وفاز في 80 منها، بنسبة انتصارات بلغت 80.8٪؜.

جيسوس صاحب الـ70 عاما، تولي تدريب أندية الهلال السعودي، وفنربشخة التركي، وبنفيكا وسبورتنج لشبونة البرتغاليين، وفلامنجو البرازيلي.

ونجح في مسيرته في التتويج بألقاب 3 بطولات دوري مع بنفيكا، وبطولة لكأس البرتغال مع بنفيكا، و6 ألقاب لكأس الرابطة البرتغالية بواقع 5 مع بنفيكا وكأس واحد مع سبورتنج لشبونة، وكأس تركيا مع فنربشخة التركي، والدوري البرازيلي وكوبا ليبرتادورس مع فلامنجو.

كما فاز مع الهلال ببطولة الدوري مرة، والكأس مرة، والسوبر السعودي 3 مرات.