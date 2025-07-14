مايوركا يضم بابلو توري من برشلونة

أعلن نادي ريال مايوركا تعاقده مع بابلو توري قادما من برشلونة.

ووقع توري على عقد لمدة 4 مواسم حتى 2029.

ووضع برشلونة بند أحقية إعادة الشراء مع تواجد نسبة من إعادة البيع المستقبلي.

وانضم توري لبرشلونة قادما من راسينج سانتاندير في 2022 وسبق له الخروج على سبيل الإعارة لجيرونا في 2024.

وشارك لاعب الوسط الإسباني صاحب الـ 22 عاما في 14 مباراة خلال الموسم الماضي بقميص برشلونة وسجل 4 أهداف وصنع 3 آخرين.

وأصبح توري أول صفقات مايوركا خلال الموسم الجديد.

وأنهى مايوركا الدوري الإسباني خلال الموسم الماضي في المركز العاشر.