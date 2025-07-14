وكيله لـ في الجول: لويس إدوارد قريب من العودة إلى الدوري المصري

الإثنين، 14 يوليه 2025 - 21:18

كتب : FilGoal

المقاولون العرب - الداخلية - لويس إدوارد

لويس إدوارد هنستروزا، كولومبي من بين اثنين في تاريخ الدوري المصري فهل تذكرونه؟ ربما يعود لأرض الكنانة مجددا خلال الأيام المقبلة.

لويس إدوارد

النادي : أربيل

كشف محمد علاء وكيل لويس إدوارد هنستروزا عن وجود عرضين للاعب الكولومبي من الدوري المصري تلقاهما خلال الصيف الجاري.

وقال محمد علاء في تصريحات لـ FilGoal.com: "بعد تجربتين في العراق والسعودية، ربما يعود لويس إدوارد إلى الدوري المصري خلال الأيام المقبلة".

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وأضاف "اللاعب منفتح على فكرة العودة لمصر بعد تجربة المقاولون العرب الناجحة سابقا".

وكيل اللاعب أتم "اللاعب بالفعل تلقى عرضين من الدوري الممتاز المصري".

لويس إدوارد سبق وتألق في صفوف المقاولون العرب لمدة 5 مواسم من 2018 حتى 2023.

ومن المقاولون العرب، انضم صاحب الـ32 عاما إلى أربيل العراقي ليقضي معهم موسما واحدا ثم ينتقل إلى الصفا السعودي ليلعب معهم الموسم الماضي 21 مباراة.

وكانت تجربة المقاولون العرب هي الأولى لـ لويس إدوارد في منطقة الشرق الأوسط، إذ بدأ مسيرته في فريق سان لويس المكسيكي، ومنهم انتقل إلى تاكوس سنة 2013 في المكسيك كذلك، قبل أن ينتقل إلى سانتا تيكلا السلفادوري سنة 2015.

المحطة التالية كانت في السلفادور كذلك رفقة أليانزا سنة 2016 قبل أن يحط الرحال في مصر عبر المقاولون العرب سنة 2018.

ومع ذئاب الجبل كانت محطة لويس إدوارد الأبرز والأطول في مسيرته، إذ خاض معهم 158 مباراة. سجل فيهم 18 هدفا وصنع 23 آخرين.

لويس إدوارد
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