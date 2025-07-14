عودة الفتى الطائر.. كاريراس رابع صفقات ريال مدريد

أعلن ريال مدريد أخيرا عن تعاقده مع ألفارو كاريراس ظهير بنفيكا الأيسر.

ووقع كاريراس على عقد مدته 6 مواسم، ينتهي في صيف 2031.

وكشفت صحيفة آس الإسبانية في وقت سابق أن كاريراس حصل على إذن من إدارة بنفيكا لإتمام اتفاق انتقاله إلى ريال مدريد، وبالتالي تغيب عن الفحص الطبي للموسم الجديد في النادي.

وبررت الصحيفة تأخر إعلان الصفقة: "يحب على بنفيكا الإعلان أولا في بورصة الأوراق المالية البرتغالية، وبعد ذلك يصدر الناديان بيانا للإعلان عن الصفقة، وعودة كاريراس إلى ريال مدريد".

من المتوقع أن يصبح انضمامه إلى ريال مدريد رسميًا في وقت لاحق من اليوم. يجب على بنفيكا الإعلان عن الصفقة أولًا في بورصة الأوراق المالية البرتغالية، وبعد ذلك بوقت قصير، سيصدر كل من النادي البرتغالي وريال مدريد بيانًا يعلنان فيه عودة كاريراس إلى ريال مدريد.

وعارض بنفيكا فكرة رحيل كاريراس إلى ريال مدريد قبل كأس العالم للأندية، ولكن موافقة ريال مدريد على انتقال لاعبه رافاييل أوبرادور صاحب الـ21 إلى بنفيكا بشكل نهائي، ساهمت في إبرام الصفقة الثانية..طالع التفاصيل بالضغط هنا

وبحسب التقارير الصحفية فإن ريال مدريد اتفق على عدم دفع الشرط الجزائي (50 مليون يورو) مباشرة، بل تقسيمه على أقساط، وهو ما وافقت عليه إدارة بنفيكا أخيرا.

عاد إليكم من جديد

كاريراس -22 عاما- كان من ناشئي ريال مدريد حتى رحل إلى مانشستر يونايتد في 2022.

ثم رحل إلى غرناطة معارا من الشياطين الحمر.

وأعير كاريراس إلى بنفيكا في شتاء 2024 قبل أن يتعاقد معه بنفيكا بشكل دائم مقابل 6 ملايين يورو.

ويلعب كاريراس في مركز الظهير الأيسر كما يمكنه اللعب في قلب الدفاع.

ويرتبط الظهير الإسباني بتعاقد مع بنفيكا حتى صيف 2029.

وخاض كاريراس 49 مباراة مع بنفيكا هذا الموسم في مختلف المسابقات.

وساهم الظهير الإسباني في 9 أهداف طوال الموسم إذ سجل أربعة وصنع 5 آخرين.

الرابع

كاريراس هو رابع صفقات ريال مدريد في الصيف الحالي.

وتعاقد الملكي مع ترينت ألكساندر أرنولد ظهير ليفربول في صفقة انتقال حر، كلفته 10 ملايين يورو فقط نظير ضمه ليشارك في كأس العالم للأندية.

كذلك تعاقد مع دين هاوسن مدافع بورنموث، وفرانكو ماستانتونو نجم ريفر بليت الواعد.