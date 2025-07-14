عمرو ناصر: أعد جماهير الزمالك بأن أكون عند حسن ظنهم.. وأحلم بالتتويج بكل البطولات

الإثنين، 14 يوليه 2025 - 19:49

كتب : FilGoal

عمرو ناصر

شدد عمرو ناصر على شعوره بالاندهاش من الاستقبال الذي وجده من جماهير الزمالك.

عمرو ناصر

النادي : الزمالك

الزمالك

وأعلن الزمالك ضم عمرو ناصر من فاركو لمدة 5 مواسم.

وقال ناصر عبر المركز الإعلامي للنادي: "جون إدوارد المدير الرياضي لديه ثقة كبيرة في إمكانياتي وأتمنى أن أكون عند حسن ظنه، والمدير الرياضي يختار اللاعبين على قدر ثقته بهم ولأنهم جديرون باللعب لنادي الزمالك ويتم اختيارهم بناء على أسس ومعايير وإمكانيات شخصية تكون بحجم النادي وجماهيره".

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وواصل "نادي الزمالك يستحق الكثير وجماهيره عظيمة وجميلة، ولدي شغف للعب وسط دعم وتشجيع هذه الجماهير وأتمنى مساعدة الفريق في تحقيق البطولات خلال الفترة المقبلة".

وتابع "الزمالك منظومة كبيرة وأي لاعب يفكر في الوصول إلى مرتبة كبيرة المصرية وداخل إفريقيا عليه أن يختار اللعب للزمالك وهو ما دفعني للانتقال إليه".

وكشف "أحلم بتحقيق لقبي الدوري وكأس الكونفدرالية في الموسم المقبل مع الزمالك خاصة وأن الفوز بالدوري سيعيد الفريق للمشاركة في بطولة دوري أبطال إفريقيا وسيعيد الشخصية المعروف بها الزمالك".

وأضاف "الزمالك يضم مجموعة من اللاعبين على أعلى مستوى، والمنافسة مع زملائي تخلق حالة من التحدي والتركيز وتكون من أجل مصلحة الفريق وتدفع اللاعب لبذل قصارى جهده للمساهمة في تحقيق الأهداف والبطولات".

وأردف "كنت أتوقع أن أجد ترحيبا كبيرا من الجماهير ولكن ليس بذلك الشكل الذي وجدته فور علمهم باقترابي من الفريق، وفوجئت بردود أفعال الجماهير مما زاد حماسي للظهور بأفضل صورة في الفترة المقبلة".

وأتم "أعد جماهير الزمالك أن أكون على قدر ثقتهم بي وبأنني لن أخيب ظنهم".

وأعلن الزمالك التعاقد حتى الآن مع 3 لاعبين وهم عمرو ناصر وشيكو بانزا والمهدي سليمان.

عمرو ناصر الزمالك
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