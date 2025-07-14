خبر في الجول - كهرباء الإسماعيلية يتمم اتفاقه لضم علي الجابري من سيراميكا
الإثنين، 14 يوليه 2025 - 19:48
كتب : عمرو نبيل
توصل كهرباء الإسماعيلية لاتفاق مع سيراميكا كليوباترا لضم علي الجابري حارس مرمى الفريق.
علي الجابري
النادي : سيراميكا كليوباترا
وعلم FilGoal.com أن كهرباء الإسماعيلي توصل لاتفاق لضم الحارس لمدة موسم على سبيل الإعارة.
وتأهل كهرباء الإسماعيلية إلى الدوري الممتاز لأول مرة في تاريخه.
وسبق وضم النادي كل من المغربي محمد أوناجم، وعمر السعيد ومحمد فاروق ضمن صفقات الموسم الجديد.
ويتولى رضا شحاتة تدريب الفريق في أول ظهور له في الدوري الممتاز.
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