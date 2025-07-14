للمشاركة مع منتخب مصر.. اتحاد الكرة يشكل لجنة اللاعبين المحترفين في الخارج
الإثنين، 14 يوليه 2025 - 19:27
كتب : FilGoal
أعلن اتحاد الكرة تشكيل لجنة اللاعبين المحترفين بالخارج.
وسيكون هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة هو رئيس اللجنة.
وستكون مهام اللجنة كالتالي:
إجراء بحث دوري عن اللاعبين المحترفين مزدوجي الجنسية.
متابعة الدوري المختلفة حول العالم وإنشاء قاعدة بيانات تفصيلية لهم.
التواصل بصورة رسمية مع اللاعبين وأسرهم ودعوتهم للانضمام للمشروع المصري واستقطابهم لتمثيل المنتخبات المصرية
التنسيق بين اللجنة والمدربين الفنيين للمنتخبات الوطنية في مراحل التخطيط لهذه المنتخبات اعتماداً على اللاعبين المحترفين
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