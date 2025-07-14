"صفحة جديدة في تاريخ كتيبة الفرسان".. الزمالك يتعاقد مع عمرو ناصر

الإثنين، 14 يوليه 2025 - 18:37

كتب : FilGoal

عمرو ناصر

أعلن نادي الزمالك تعاقده مع عمرو ناصر مهاجم فاركو.

ووقع ناصر على عقد لمدة 5 مواسم برفقة القلعة البيضاء.

وأعلن الزمالك عن الصفقة بمقطع فيديو تحت عنوان"صفحة جديدة في تاريخ كتيبة الفرسان".

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صاحب الـ 26 عاما أنهى الموسم الماضي في صدارة ترتيب هدافي فاركو برصيد 9 أهداف سجلها خلال 26 مباراة.

وفاز المهاجم بجائزة رجل المباراة في الموسم المنقضي من الدوري المصري 4 مرات.

وبدأ عمرو ناصر مسيرته بقميص المقاولون العرب وإنبي ثم أعير لأسوان.

ولعب أيضا لفريقي المصري بالسلوم والنصر وفي يناير 2024 انضم لصفوف فاركو.

ومنذ ذلك الحين سجل عمرو ناصر 16 هدفا في 48 مباراة بقميص الفريق البرتقالي في جميع المسابقات.

وأصبح ناصر ثالث صفقات الزمالك الرسمية استعدادا للموسم الجديد بعد التعاقد مع المهدي سليمان وشيكو بانزا.

عمرو ناصر الزمالك فاركو
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