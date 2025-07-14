"صفحة جديدة في تاريخ كتيبة الفرسان".. الزمالك يتعاقد مع عمرو ناصر

وكيله لـ في الجول: لويس إدوارد قريب من العودة إلى الدوري المصري

كما كشف في الجول - مودرن سبورت يتعاقد مع كمال السيد

كما كشف في الجول - المقاولون العرب يتعاقد مع أحمد مجدي كهربا

عمرو ناصر: أعد جماهير الزمالك بأن أكون عند حسن ظنهم.. وأحلم بالتتويج بكل البطولات

خبر في الجول - كهرباء الإسماعيلية يتمم اتفاقه لضم علي الجابري من سيراميكا

خبر في الجول – قياسات بدنية للاعبي الأهلي بعد العودة من الراحة

خبر في الجول – أوسكار رويز يبدأ تدريب الحكام على التعديلات الجديدة بعد عودته

غزل المحلة يتعاقد مع محمد أرموشة من المريخ