سلة - إسماعيل مسعود: فخور بتمثيل منتخب مصر وأتطلع للمشاركة في الأولمبياد

أعرب إسماعيل مسعود، لاعب منتخب مصر لكرة السلة عن سعادته الكبيرة بارتداء قميص الفراعنة لأول مرة، مؤكدًا أن حلم الانضمام طال انتظاره وها هو تحقق.

وأكد مسعود أنه يشعر بالفخر والعظمة كونه مصريا ويمثل منتخب بلاده في المحافل القارية والدولية، مشددا على أن مشاركته لن تكون لمساعدته شخصيًا فقط، بل للمساهمة في دعم كرة السلة المصرية ككل.

وأوضح لاعب الدوري الإسباني أن وجوده مع المنتخب المصري سيساعد على إبراز المزيد من المواهب، مما يساهم في الارتقاء بمستوى اللعبة في مصر خلال الفترة المقبلة.

ووجّه إسماعيل مسعود رسالة إلى الجماهير المصرية بضرورة دعم ومساندة المنتخب في مشواره المقبل، معربًا عن تطلعه وزملائه لتحقيق إنجازات كبرى أبرزها التتويج ببطولة الأفروباسكت، والمنافسة في كأس العالم، والوصول إلى الأولمبياد.

ويبلغ إسماعيل مسعود من العمر 25 عاما ويلعب في مركز المهاجم.

ويستعد منتخب مصر للمشاركة في بطولة الأفرو باسكت التي ستقام في أنجولا خلال شهر أغسطس المقبل.

وولد إسماعيل في إسبانيا بالتحديد في مدريد، ويبلغ طوله 180 سم.

ويلعب مع فريق مايوركا بالما في دوري الدرجة الثانية الإسباني.

ومن جانبه أكد عمرو مصيلحي رئيس الاتحاد المصري لكرة السلة في وقت سابق، نجاحه في استخراج جواز سفر اللاعب إسماعيل مسعود، المحترف في الدوري الإسباني، من أجل تدعيم صفوف المنتخب الوطني خلال الفترة المقبلة.

وأشار مصيلحي إلى أنه يعمل على تقديم كل سبل الدعم للفراعنة، وتدعيم صفوفهم بلاعبين مميزين يمتلكون خبرات وتجارب خارجية، مؤكدًا أن إسماعيل مسعود يُعد من أبرز هؤلاء اللاعبين.

ووجّه مصيلحي الشكر إلى الجهات المسؤولة على تسهيل الإجراءات اللازمة لاستخراج جواز السفر المصري للاعب، مما يتيح تواجده بشكل رسمي مع المنتخب، مؤكدًا أن هذه الخطوة تمثل إضافة قوية ومميزة للفريق.

وشدد رئيس اتحاد كرة السلة على أن مجلس الإدارة يسعى لإعداد كافة المنتخبات الوطنية بالشكل الأمثل، والاستفادة من جميع اللاعبين المصريين المتواجدين بالخارج، بهدف إعادة منتخب مصر إلى منصات التتويج القارية التي غاب عنها منذ سنوات.