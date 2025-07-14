فترة اختبار؟ ماريانو دياز يخوض المعسكر الإعدادي برفقة ديبورتيفو ألافيس

أعلن نادي ديبورتيفو ألافيس مشاركة ماريانو دياز لاعب ريال مدريد وإشبيلية السابق في تدريباته.

وأشار ألافيس إلى أن ماريانو سيشارك في المرحلة الأولى من فترة الإعداد للموسم المقبل.

ولم يكشف ألافيس عن توقيع ماريانو عقدا للانضمام للفريق بشكل رسمي أم لا مما يضع تكهنات حول ما إذا كان لاعب ريال مدريد السابق يخضع لفترة اختبار مع ألافيس قبل التعاقد معه.

واكتفى ألافيس بالكشف عن أن ماريانو سيشارك في التدريبات الجماعية برفقة الفريق.

ولا يلعب ماريانو مع أي فريق منذ ترك إشبيلية في يوليو 2024.

ويلم يلعب ماريانو سوى 13 مباراة بقميص إشبيلية وخلالها لم يسجل أو يصنع أي هدف.

وسبق لماريانو دياز لعب 84 مباراة بقميص ريال مدريد وتمكن من تسجيل 12 هدفا وصناعة ثلاثة أهداف.

وأنهى ألافيس الموسم الماضي في المركز الـ 15 بجدول ترتيب الدوري الإسباني.