خبر في الجول – أوسكار رويز يبدأ تدريب الحكام على التعديلات الجديدة بعد عودته

يركز أوسكار رويز رئيس لجنة الحكام على الشرح نظريا وعمليا للحكام بعد التعديلات الجديدة.

وحسبما علم FilGoal.com عودة أوسكار رويز رئيس لجنة الحكام بعد انتهاء إجازته للإشراف على استعدادات الحكام قبل انطلاق الدوري.

الكولومبي سيركز على شرح التعديلات الجديدة للحكام نظريا وعمليا في مشروع الهدف.

وتواجد أوسكار في الولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة الماضية، حيث تولى مهمة إدارة محاضرات للحكام بكأس العالم للأندية.

وعلم FilGoal.com في وقت سابق أن رويز سيشكل لجنة الحكام للموسم الجديد، ولديه رغبة في إضافة عناصر وإجراء تغييرات على بعض أعضاء اللجنة

كما سيعمل أوسكار على القائمة الدولية للحكام والذي سيتم إرسالها أكتوبر المقبل، ولدى الكولومبي رغبة في عدم وضع أي اسم فوق الـ 40 عاما.

وتواجد محمود عاشور كحكم لتقنية الفيديو في كأس العالم للأندية، فيما غاب حكام الساحة عن البطولة.

وتولى أوسكار رويز مسؤولية لجنة الحكام في مصر فبراير الماضي.