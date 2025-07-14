خبر في الجول – أوسكار رويز يبدأ تدريب الحكام على التعديلات الجديدة بعد عودته

الإثنين، 14 يوليه 2025 - 17:48

كتب : محمد جمال

اجتماع أوسكار رويز مع طاقم تحكيم مباراة الزمالك والأهلي

يركز أوسكار رويز رئيس لجنة الحكام على الشرح نظريا وعمليا للحكام بعد التعديلات الجديدة.

وحسبما علم FilGoal.com عودة أوسكار رويز رئيس لجنة الحكام بعد انتهاء إجازته للإشراف على استعدادات الحكام قبل انطلاق الدوري.

الكولومبي سيركز على شرح التعديلات الجديدة للحكام نظريا وعمليا في مشروع الهدف.

أخبار متعلقة:
القائمة الدولية وتعديلات في لجنة الحكام.. 3 مهام لـ أوسكار رويز بعد العودة من أمريكا أوسكار رويز: أعارض الإعلان عن عقوبات الحكام.. ونعمل على كسب ثقة الأندية ضمن خطة أوسكار رويز.. انطلاق معسكر تطوير التحكيم بقرار من أوسكار رويز.. معسكر مغلق لتطوير مستوى الحكام في الدوري المصري

وتواجد أوسكار في الولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة الماضية، حيث تولى مهمة إدارة محاضرات للحكام بكأس العالم للأندية.

وعلم FilGoal.com في وقت سابق أن رويز سيشكل لجنة الحكام للموسم الجديد، ولديه رغبة في إضافة عناصر وإجراء تغييرات على بعض أعضاء اللجنة

كما سيعمل أوسكار على القائمة الدولية للحكام والذي سيتم إرسالها أكتوبر المقبل، ولدى الكولومبي رغبة في عدم وضع أي اسم فوق الـ 40 عاما.

وتواجد محمود عاشور كحكم لتقنية الفيديو في كأس العالم للأندية، فيما غاب حكام الساحة عن البطولة.

وتولى أوسكار رويز مسؤولية لجنة الحكام في مصر فبراير الماضي.

أوسكار رويز الدوري المصري
نرشح لكم
وكيله لـ في الجول: لويس إدوارد قريب من العودة إلى الدوري المصري عمرو ناصر: أعد جماهير الزمالك بأن أكون عند حسن ظنهم.. وأحلم بالتتويج بكل البطولات خبر في الجول - كهرباء الإسماعيلية يتمم اتفاقه لضم علي الجابري من سيراميكا للمشاركة مع منتخب مصر.. اتحاد الكرة يشكل لجنة اللاعبين المحترفين في الخارج "صفحة جديدة في تاريخ كتيبة الفرسان".. الزمالك يتعاقد مع عمرو ناصر خبر في الجول – قياسات بدنية للاعبي الأهلي بعد العودة من الراحة خبر في الجول – منتخب مصر يحدد ملعب مواجهة إثيوبيا.. والموعد الأقرب للمباراة غزل المحلة يتعاقد مع محمد أرموشة من المريخ
أخر الأخبار
مايوركا يضم بابلو توري من برشلونة دقيقة | الدوري الإسباني
وكيله لـ في الجول: لويس إدوارد قريب من العودة إلى الدوري المصري 8 دقيقة | الدوري المصري
عودة الفتى الطائر.. كاريراس رابع صفقات ريال مدريد 17 دقيقة | الدوري الإسباني
"آخر فنجان من القهوة".. ميلان يعلن ضم مودريتش 46 دقيقة | ميركاتو
كما كشف في الجول - مودرن سبورت يتعاقد مع كمال السيد ساعة | الدوري المصري
كما كشف في الجول - المقاولون العرب يتعاقد مع أحمد مجدي كهربا ساعة | ميركاتو
عمرو ناصر: أعد جماهير الزمالك بأن أكون عند حسن ظنهم.. وأحلم بالتتويج بكل البطولات ساعة | الدوري المصري
خبر في الجول - كهرباء الإسماعيلية يتمم اتفاقه لضم علي الجابري من سيراميكا ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 بعد إقصاء فلومينينسي.. فريق وحيد لم يتلق خسارة في كأس العالم للأندية 2 الصفقة السابعة.. الأهلي يضم ياسين مرعي 3 أحمد ريان: تمنيت الانتقال لـ الزمالك.. ولهذا لم تتم الصفقة وكنت محقا مع موسيماني 4 الأهلي يرد على الأخدود بشأن رغبته في شراء إمام عاشور
/articles/509264/خبر-في-الجول-أوسكار-رويز-يبدأ-تدريب-الحكام-على-التعديلات-الجديدة-بعد-عودته