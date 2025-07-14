خبر في الجول – منتخب مصر يحدد ملعب مواجهة إثيوبيا.. والموعد الأقرب للمباراة

حدد الاتحاد المصري لكرة القدم ملعب مواجهة مباراة المنتخب ضد منافسه إثيوبيا في التصفيات المؤهلة لـ كأس العالم 2026.

وحسبما علم FilGoal.com فإن منتخب مصر يدرس خوض مباراة إثيوبيا يوم 5 سبتمبر على استاد القاهرة على أن يبدأ معسكر المنتخب في بداية الشهر ذاته.

ومن المرجح خوض 4 أو 5 جولات من بطولة الدوري قبل انطلاق المعسكر.

ولم يتم تحديد بعد موعد مباراة بوركينا فاسو على ملعبه.

وتبدأ فترة التوقف الدولي يوم 2 سبتمبر على أن تنتهي يوم 10.

ويلعب منتخب مصر ضمن المجموعة الأولى التي تضم منتخبات: بوركينا فاسو وسيراليون وإثيوبيا وجيبوتي.

منتخب مصر يتصدر ترتيب المجموعة برصيد 16 نقطة، وبوركينا فاسو في الوصافة بـ11 نقطة، ويأتي منتخب سيراليون في المركز الثالث بـ8 نقاط.

ويأتي منتخب إثيوبيا في المركز الرابع برصيد 6 نقاط، ويستاوى معه منتخب غينيا بيساو في المركز الخامس برصيد 6 نقاط ايضا.

ويتذيل منتخب جيبوتي الترتيب بنقطة واحدة.

ويتبقى 4 جولات في تصفيات كأس العالم، تقام في التوقف الدولي لشهري سبتمبر وأكتوبر من عام 2025 الجاري.

ويلعب منتخب مصر المباراة المقبلة في تصفيات كأس العالم ضد إثيوبيا، ثم يواجه بوركينا فاسو.