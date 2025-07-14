لوباريزيان توضح موقف جواو نيفيز من السوبر الأوروبي بعد طرده أمام تشيلسي

كشفت صحيفة لوباريزيان الفرنسية عن احتمالية تعرض جواو نيفيز لاعب وسط باريس سان جيرمان للإيقاف.

وأشارت الصحيفة إلى أن نيفيز قد يغيب عن مواجهة الفريق الباريسي أمام توتنام هوتسبير في السوبر الأوروبي.

وتلقى جواو نيفيز بطاقة حمراء في الدقيقة 84 من المباراة النهائية لكأس العالم للأندية بعد جذب كوكوريا مدافع تشيلسي من شعره.

ووفقا للصحيفة، فإن المادة 69.2 فقرة ج من قانون الانضباط بالاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، تنص على: "إيقاف اللاعب الذي لم يقض عقوبته خلال البطولة يتم نقله إلى المباراة الرسمية التالية للنادي".

وأوضحت الصحيفة أن نيفيز سيغيب بالتالي عن المباراة الرسمية المقبلة للفريق الباريسي أمام توتنام.

ويلتقي باريس سان جيرمان بطل دوري أبطال أوروبا، أمام توتنام الإنجليزي بطل الدوري الأوروبي يوم 13 أغسطس المقبل.

وخسر باريس سان جيرمان في المباراة النهائية لكأس العالم للأندية أمام تشيلسي 3-0، على ملعب ميتلايف.

كما ألمحت الصحيفة إلى إمكانية تعرض لويس إنريكي المدير الفني لباريس سان جيرمان للإيقاف بعد صفع جواو بيدرو مهاجم تشيلسي خلال اشتباك بين اللاعبين عقب المباراة.

وأتمت الصحيفة إلى أنه رغم عدم تلقي لويس إنريكي لبطاقة حمراء من قبل الحكم، إلا أنه قد يتعرض لعقوبة.