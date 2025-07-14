سيبايوس: سنجتمع للحديث عن مستقبلي.. وريال بيتيس بيتي دائما

أوضح داني سيبايوس لاعب ريال مدريد أنه سيجتمع رفقة ناديه لتقرير مستقبله.

داني سيبايوس النادي : ريال مدريد ريال مدريد

وقال اللاعب الإسباني للصحفيين: "ريال بيتيس بيتي وسيظل كذلك دائما، آمل أن يكون بابه مفتوحا لي، سنتحدث عن مستقبلي بعد هذا الأسبوع إذ لم نجتمع بعد".

وأفادت صحيفة ماركا في وقت سابق، أن اللاعب لم يقرر مستقبله حتى الآن ما بين الرحيل أو الاستمرار مع ريال مدريد.

وينتهي عقد سيبايوس مع ريال مدريد صيف 2027.

ووفقا للصحيفة أن داني سيبايوس سيكون أمام خيارين فقط إما الاستمرار في ريال مدريد أو الانضمام لريال بيتيس ناديه السابق.

وسيكون الحوار بينه وبين تشابي ألونسو بعد نهاية مشوار ريال مدريد في كأس العالم للأندية مفتاح قرار اللاعب الإسباني.

وشارك سيبايوس مع ريال مدريد هذا الموسم في 43 مباراة، لم يتمكن من تسجيل أهداف، وصنع هدفين.

وتكون سيبايوس في ريال بيتيس وتدرج في الفئات السنية للفريق حتى لعب في الفريق الأول ثم انتقل إلى ريال مدريد وأرسنال وعاد مرة أخرى للملكي.