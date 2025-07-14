خبر في الجول - "تحريض الأهلي".. تفاصيل مرافعة الفريق القانوني للزمالك في شكوى زيزو

عقدت لجنة شؤون اللاعبين في اتحاد الكرة جلسة استماع لشكوى نادي الزمالك ضد لاعبه السابق أحمد مصطفى زيزو.

وعلم FilGoal.com أن الفريق القانوني بنادي الزمالك قام بالمرافعة وتقديم مستندات لإثبات صحة موقف النادي، ومخالفة اللاعب لشروط التعاقد وفقاً للوائح.

كما اتهم الفريق القانوني، النادي الأهلي بـ "تحريض اللاعب للتمرد ضد ناديه وتركه في مرحلة مهمة جدا من الموسم، قبل نهاية بطولة الكونفدرالية الإفريقية ونهائي كأس مصر"، وفقا لما علمه FilGoal.com

و فيما يتعلق بشكوى اللاعب ضد الزمالك والتي يطالب فيها بمستحقاته المتأخرة، قررت لجنة شؤون اللاعبين إرجاء الرد عليها لتاريخ 11 أغسطس المقبل، بناء على طلب النادى للرد بعد استلام صورة الشكوى.

وتقدم الزمالك بتظلم ضد قرار لجنة الاستئناف بشأن شكوى النادي ضد أحمد مصطفى زيزو لاعب الفريق السابق، في مايو الماضي.

وكان زيزو تقدم من جانبه، بشكوى ضد الزمالك للحفاظ على حقوقه ومستحقاته المالية المتأخرة لدى النادي.

وجاءت شكوى زيزو ضد الزمالك عن طريق ممثله القانوني طالب فيها بالحصول على مستحقاته المتأخرة المقدرة بـ82 مليون جنيه.

كما طالب في شكواه بالحصول على مكافأة الفوز ببطولة كأس مصر وفقا للائحة الفريق.

وأصدرت لجنة الاستئناف قرارها مطلع يونيو الجاري بعدم اختصاصها في الشكوى المقدمة من الزمالك ضد زيزو يوم 2 يونيو، ليقرر الزمالك التظلم على قرار الاستئناف بعدم الاختصاص يوم 17 يونيو، لدى اللجنة نفسها قبل تصعيد الأمر.

وأوضح اتحاد الكرة في بيان رسمي سابق له إحالة الشكوى إلى لجنة شؤون اللاعبين، وأوضح الأسباب: "الإحالة إلى لجنة شئون اللاعبين باعتبارها اللجنة المختصة حسب اللائحة، على أن يحق للزمالك اللجوء إلى لجنة الاستئناف بعد إصدار لجنة شئون اللاعبين قرارها في هذا الشأن."

يذكر أن لجنة الانضباط بالاتحاد المصري لكرة القدم قد قررت في ٢ يونيو السابق عدم اختصاصها بنظر الشكوى.

وطالب الزمالك في شكواه بتطبيق اللوائح بعد امتناع اللاعب عن حضور التدريبات منذ الثامن من أبريل، وهو ما ترتب عليه إلحاق الضرر المباشر على الفريق خلال المرحلة الحاسمة من الموسم.

وانتقل زيزو إلى النادي الأهلي يوم 6 يونيو بعد نهاية الموسم بيوم واحد، في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع الزمالك.

وحسبما علم FilGoal.com فإن الأهلي أتم إجراءات قيد اللاعب في منطقة القاهرة واتحاد الكرة المصري، عقب الاستعلام الرسمي من منطقة الجيزة والتأكد من انتهاء تعاقده مع الزمالك، قبل سفره إلى الولايات المتحدة الأمريكية للانضمام إلى قائمة الأهلي لخوض منافسات كأس العالم للأندية.

ووقع زيزو على عقد مدته 4 مواسم مع الأهلي، مع بند يتيح التمديد لموسم إضافي بموافقة الطرفين.

بدأ زيزو مسيرته في نادي ليرس البلجيكي بين عامي (2014–2017): لعب 72 مباراة وسجل 4 أهداف.

ثم انتقل في 2017 إلى ناسيونال ماديرا البرتغالي على سبيل الإعارة (13 مباراة، هدفان)، ثم إلى موريرينسي (2017–2019) الذي شهد تسجيله هدفا واحدا في 25 مباراة.

وانضم إلى الزمالك في يناير 2019 حتى صيف 2024 ولعب معه 263 مباراة وسجل خلالها 87 هدفا وصنع 71 آخرين