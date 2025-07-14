إمام عاشور في الصورة؟ الأخدود السعودي ينوي الاستغناء عن 6 أجانب

ينوي نادي الأخدود السعودي الاستغناء عن 6 أجانب هذا الصيف، وفقا لجريدة الشرق الأوسط.

وذكر التقرير أن إدارة النادي تنوي القيام بهذه الخطوة من أجل تجديد دماء الفريق.

وأوضح التقرير أن السداسي يتكون من النيجيري سافيور جودوين والحارس البرازيلي باولو فيتور والغيني عثمان باري والزيمبابوي ناولدج موسونا والجامايكي داميون لوي والبرازيلي بيتروس ماثيوس.

يذكر أن الأخدود يرغب في ضم إمام عاشور من الأهلي، وفقا لم أعلنه الأهلي عبر موقعه.

فقد أعلن النادي الأهلي الرد بشكل رسمي على نادي الأخدود السعودي الذي استفسر عن سعر بيع إمام عاشور لاعب الفريق.

وكشفت إدارة الأهلي أنها تلقت خطابا منذ أيام من الأخدود السعودي يستفسر عن سعر إمام عاشور.

وجاء بيان الأهلي على النحو التالي:

أرسل النادي الأهلي خطابًا إلى نادي الأخدود السعودي، يستفسر فيه عن المقابل المالي المعروض من جانبه لشراء لاعب الأهلي إمام عاشور.

جاء ذلك ردًّا على خطاب النادي السعودي قبل أيام، والذي أشار فيه إلى اهتمامه باللاعب ورغبته في شراء المدة المتبقية من عقده.

ولم يتلق الأهلي أية ردود من نادي الأخدود بهذا الخصوص.

وأفلت نادي الأخدود السعودي من الهبوط لدوري الدرجة الأولى بفارق نقطة وحيدة في الموسم الماضي.

وسبق أن لعب الثنائي المصري كريم أشرف وأحمد مصطفى لنادي الأخدود من قبل.

ويعاني إمام عاشور من إصابة في الترقوة تعرض لها خلال مشاركته مع الأهلي في كأس العالم للأندية 2025 وسيغيب على إثرها ما لا يقل عن شهرين.

وتدرس إدارة الأهلي تعديل عقد إمام عاشور في الفترة المقبلة تقديرا لما قدمه في الفترة الماضية.

إمام عاشور انضم لصفوف الأهلي قادما من ميتيلاند الدنماركي في صيف 2023.

صاحب الـ 27 عاما خاض مع الأهلي 86 مباراة سجل 30 هدفا وصنع 19 في جميع المسابقات وحاز على لقب هداف الدوري المصري للموسم المنقضي.

وفاز عاشور مع الأهلي بدوري أبطال إفريقيا، والدوري المصري مرتين، وكأس السوبر المصري مرتين، وكأس مصر مرة واحدة، وكأس التحدي في بطولة إنتركونتيننتال.

ويمتد عقد عاشور مع النادي الأحمر إلى صيف 2028.