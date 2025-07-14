خبر في الجول - محمد عاطف لاعب الزمالك ينتقل إلى طلائع الجيش معارًا

أتم مسؤولي الزمالك اتفاقهم مع طلائع الجيش لانضمام محمد عاطف لاعب الفريق الأبيض إلى الفريق العسكري خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وعلم FilGoal.com أن عاطف انضم إلى طلائع الجيش على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد.

وبدأ اللاعب البالغ من العمر 22 عاما مسيرته الكروية في بني عبيد قبل أن ينتقل إلى الإسماعيلي ومنه إلى بلطيم.

وفي صيف 2022 رحل عاطف إلى نادي طنطا، حتى تمكن الزمالك من ضمه في شتاء 2024.

ولعب عاطف الموسم الماضي 5 مباريات بواقع 3 مباريات في الدوري، ومباراتين في الكونفدرالية الإفريقية، لم يسجل ولم يصنع خلالهم.

إجمالا خاض عاطف بقميص الأبيض 12 مباراة في الدوري سجل هدفا، ولعب مباراتين في الكونفدرالية، ومباراة في كأس مصر.

وضم الزمالك خلال الانتقالات الصيفية الأنجولي شيكو بانزا قادما من إشتريلا دي أمادورا لمدة 4 مواسم مع الزمالك حتى عام 2029، والمهدي سليمان حارس مرمى الاتحاد السكندري السابق في صفقة انتقال حر.

واحتل الزمالك المركز الثالث في جدول ترتيب دوري الموسم الماضي، فيما احتل طلائع الجيش المركز الثالث في مجموعة الهبوط.

وأعلن اتحاد الكرة عن انطلاق الموسم الجديد في بدايات أغسطس، على أن تقام الأدوار التمهيدية لكأس مصر وكأس عاصمة مصر في فترات توقف المنتخب.