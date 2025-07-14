لاعب مصري يوقع أول عقد احترافي مع أرسنال

الإثنين، 14 يوليه 2025 - 15:36

كتب : FilGoal

كامرون إسماعيل - أرسنال (الصورة من الموقع الرسمي لأرسنال)

وقع الشاب المصري كامرون إسماعيل لاعب أرسنال يوم الاثنين على أول عقد احترافي مع المدفعجية، حسبما أعلن النادي.

كامرون إسماعيل ذو الأصول المصرية انضم إلى أكاديمية أرسنال في عام 2021، وتدرج الظهير في فرق الأكاديمية قبل أن يوقع أول عقد احترافي له.

وقال إسماعيل في تصريحات لموقع ناديه: "أعتقد أنه يوم مهم في حياتي. انتظرت هذا اليوم منذ زمن طويل".

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وأضاف البالغ من العمر 18 عاما "إنها لحظة فخر بالنسبة لي، لطالما كنت أحلم بتوقيع عقد احترافي مع أرسنال. إنها لحظةٌ عظيمة، وأنا سعيدٌ بوجودي هنا".

وتابع "أعتقد أن الأمر يتعلق فقط بتثبيت نفسي في فريق تحت 21 عامًا، ثم أي فرص مع الفريق الأول، حتى لو كان مجرد خوض التدريبات معهم، أعتقد أنني سأُظهر أفضل ما لديّ حتى أكون مستعدا للفرصة التي تُتاح لي".

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وقضى الظهير الأيسر معظم الموسم الماضي يلعب مع فريق تحت 18 عاما، حيث شارك في 16 مباراة في الدوري الإنجليزي الممتاز تحت 18 عامًا، لكنه شارك أيضًا في بعض المباريات مع فريق تحت 21 عامًا.

قبل أسابيع، أعلن نادي أرسنال رحيل 20 لاعبا ولاعبة بنهاية عقودهم في 30 يونيو 2025، ونجا اللاعب الشاب المصري كامرون إسماعيل من هذه المقصلة التي طالت الكثير من زملائه في أكاديمية أرسنال.

Ismail

وانضم كامرون إسماعيل لاعب أرسنال لمعسكر منتخب مصر للشباب في أكثر من مناسبة.

وعلم FilGoal.com في وقت سابق أن كامرون إسماعيل اللاعب المصري-الإنجليزي مواليد 2006 وظهير أرسنال، قد أبلغ منتخب مصر بموافقته على تمثيل الفراعنة.

كامرون إسماعيل المولود في 22 نوفمبر 2006، يحمل 3 جنسيات المصرية والنيجيرية والإنجليزية.

Cam'ron Ismail on the bench

وانضم إسماعيل لـ فريق أرسنال تحت 15 عاما في فبراير 2021، ثم تدرج إلى الفريق تحت 16 عاما وتحت 18 عاما.

وفي الوقت الحالي يلعب إسماعيل - 18 عاما - مع فريق تحت 21 عاما.

كامرون إسماعيل أرسنال منتخب مصر للشباب
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