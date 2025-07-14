الخميس المقبل.. بيراميدز يسافر إلى تركيا لخوض فترة الإعداد للموسم الجديد

الإثنين، 14 يوليه 2025 - 15:29

كتب : عمرو نبيل

بيراميدز

حدد فريق بيراميدز موعد ومكان إقامة معسكره في الفترة التحضيرية استعدادا للموسم الجديد 2025 - 2026.

وعلم FilGoal.com أن فريق بيراميدز سيسافر يوم الخميس المقبل إلى تركيا لإقامة المعسكر هناك.

وسيخوض بيراميدز معسكرا لمدة أسبوعين، فيما يجري حاليا تنسيق المباريات الودية المقرر أن يخوضها الفريق خلال فترة الإعداد.

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وبدأ بيراميدز فترة الإعداد الأسبوع الماضي بإجراء الكشف الطبي الموسمي لجميع اللاعبين، قبل بداية التدريبات على استاد الدفاع الجوي.

ونجح بيراميدز الموسم الماضي في التتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا لأول مرة في تاريخه.

ويبدأ بيراميدز أيضا الإعداد لمواجهة أوكلاند سيتي النيوزلاندي ضمن منافسات كأس إنتركونتيننتال والمقرر لها يوم 14 سبتمبر المقبل.

واحتل بيراميدز المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري بفارق نقطتين خلف الأهلي، وكذلك احتل وصافة بطولة كأس مصر بعد الخسارة في المباراة النهائية أمام الزمالك بركلات الترجيح.

وأعلن اتحاد الكرة عن انطلاق الموسم الجديد في بدايات أغسطس، على أن تقام الأدوار التمهيدية لكأس مصر وكأس عاصمة مصر في فترات توقف المنتخب.

ولم يعلن بيراميدز بقيادة الكرواتي كرونوسلاف يورشيتش عن ضم أي صفقة جديدة لدعم صفوف الفريق.

فيما من المقرر أن يرحل إبراهيم عادل عن الفريق خلال الانتقالات الصيفية الجارية بعد اتفاق إدارة بيراميدز مع الجزيرة على إتمام انتقال اللاعب بعقد لمدة 5 مواسم مقابل 5 ملايين دولار.

كما انتقل الثنائي أحمد ميهوب وأحمد فوزي صوب سموحة على سبيل الإعارة، والنيجيري صامويل أوموسا إلى الجونة لمدة موسم معارًا.

بيراميدز الدوري المصري كرونوسلاف يورشيتش
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