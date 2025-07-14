آس: ريال مدريد يعلن ضم كاريراس خلال ساعات

غاب ألفارو كاريراس الظهير الأيسر لفريق بنفيكا عن الفحص الطبي للاعبي الفريق استعدادا للموسم الجديد.

وكشفت صحيفة آس الإسبانية، أن كاريراس حصل على إذن من إدارة النادي لإتمام اتفاق انتقاله إلى ريال مدريد.

وأوضحت الصحيفة أن انضمام اللاعب إلى ريال مدريد من المنتظر أن يتم رسميا في وقت لاحق اليوم الإثنين.

وبررت الصحيفة تأخر إعلان الصفقة: "يحب على بنفيكا الإعلان أولا في بورصة الأوراق المالية البرتغالية، وبعد ذلك يصدر الناديان بيانا للإعلان عن الصفقة، وعودة كاريراس إلى ريال مدريد".

من المتوقع أن يصبح انضمامه إلى ريال مدريد رسميًا في وقت لاحق من اليوم. يجب على بنفيكا الإعلان عن الصفقة أولًا في بورصة الأوراق المالية البرتغالية، وبعد ذلك بوقت قصير، سيصدر كل من النادي البرتغالي وريال مدريد بيانًا يعلنان فيه عودة كاريراس إلى ريال مدريد.

وعارض بنفيكا فكرة رحيل كاريراس إلى ريال مدريد قبل كأس العالم للأندية، ولكن موافقة ريال مدريد على انتقال لاعبه رافاييل أوبرادور صاحب الـ21 إلى بنفيكا بشكل نهائي، ساهمت في إبرام الصفقة الثانية.. طالع التفاصيل بالضغط هنا

وأعير كاريراس إلى بنفيكا في شتاء 2024 قبل أن يتعاقد معه بنفيكا بشكل دائم مقابل 6 ملايين يورو.

ويلعب كاريراس في مركز الظهير الأيسر كما يمكنه اللعب في قلب الدفاع.

ويرتبط الظهير الإسباني بتعاقد مع بنفيكا حتى صيف 2029.

وخاض كاريراس 49 مباراة مع بنفيكا هذا الموسم في مختلف المسابقات.

وساهم الظهير الإسباني في 9 أهداف طوال الموسم إذ سجل أربعة وصنع 5 آخرين.