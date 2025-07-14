زيادة راتبه السنوي.. تقرير: الهلال يتمسك بضم أوسيمين لتحقيق رغبة إنزاجي

الإثنين، 14 يوليه 2025 - 14:14

كتب : FilGoal

فيكتور أوسيمين

يتمسك نادي الهلال السعودي بالتعاقد مع فيكتور أوسيمين لاعب نابولي في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وحسب صحيفة الشرق الأوسط فإن عرض الهلال البالغ سداد قيمة الشرط الجزائي 75 مليون يورو ما زال قائما.

وأفادت الصحيفة أن الهلال رفع عرضه للاعب من 35 مليون يورو سنويا إلى 40 مليون يورو.

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وكشفت الصحيفة أن الهلال متمسك بضم أوسيمين حتى الآن بسبب رغبة سيموني إنزاجي المدير الفني للفريق في إتمام الصفقة.

وينتهي عقد أوسيمين في 2026 مع خيار التمديد لموسم إضافي من قبل النادي الإيطالي.

وكان مسؤولو جالاتاسراي التركي قدموا ضمانات مالية لضم أوسيمين حسب التقارير الإخبارية في وقت سابق.

وطالب نابولي بالحصول على ضمانات مالية من الفريق التركي للتأكد من قدرته على دفع قيمة انتقال الدولي النيجيري.

ووفقا للتقارير الإيطالية فإن جالاتاسراي يرغب في دفع القيمة المالية للصفقة على 5 دفعات.

وأوضحت التقارير إلى أن نابولي يرغب في رؤية الأوراق المالية وتحليلها عن طريق محاميّ النادي لضمان الحصول على قيمة الصفقة قبل أن يتم التعاقد بشكل نهائي.

وقضى النيجيري الموسم الماضي معارا للأسود التركي وفي الصيف الجاري رفض أكثر من عرض ضخم للانتقال للهلال السعودي.

وساهم أوسيمين في تتويج الفريق بلقب الدوري التركي، وأنهى الموسم وفي رصيده 37 هدفا بقميص الأسود كأفضل هداف أجنبي في موسم واحد بتاريخ النادي.

صاحب الـ 26 عاما شارك مع نابولي في 133 مباراة وسجل 76 هدفا وصنع 18 في جميع المسابقات وتوج بلقب الدوري الإيطالي.

وبات النيجيري أول لاعب إفريقي يتوج بجائزة هداف الدوري الإيطالي عبر التاريخ في موسم 2022-23.

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