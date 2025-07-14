تقرير: ليفربول يتفاوض مع ماتيتا

الإثنين، 14 يوليه 2025 - 14:07

كتب : FilGoal

مصر

ذكر موقع فوت ميركاتو أن الفرنسي جان فيليب ماتيتا مهاجم كريستال بالاس ووكيله التقيا بممثلي ليفربول في باريس قبل أيام.

وذلك للتفاوض حول إمكانية انتقاله إلى الريدز خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ويبحث ليفربول عن مهاجم صريح يضمه إلى قائمته بعد وفاة ديوجو جوتا ومع احتمالات رحيل داروين نونيز هذا الصيف.

أخبار متعلقة:
سويدي من أصول سورية.. برشلونة يعلن ضم روني بردجي جوستو: بالمر يعزل نفسه بعيدا قليلا لكنه يساعدنا على الاسترخاء وعد فأوفى.. بيدرو نيتو: حققت لقب كأس العالم للأندية من أجل جوتا وشقيقه ديلاب: كنا نعلم أننا سنفوز على سان جيرمان في هذه الحالة رغم الأحاديث ضدنا

فهناك مفاوضات جارية بين نابولي وليفربول من أجل انتقال المهاجم الأوروجواياني، لكن نابولي لا يزال بحاجة لإقناع ليفربول بالتخلي عن نونيز.

وفقا لتقرير فوت ميركاتو يتطلع نادي ليفربول إلى التعاقد مع المهاجم البالغ من العمر 28 عاما.

ويرتبط ماتيتا مع بالاس بعقد حتى صيف 2027.

ولذلك قد يرحب كريستال بالاس ببيعه.

وأفاد التقرير أن سعر المهاجم الفرنسي سيتراوح بين 50 و60 مليون يورو.

وقد يتجه بطل الدوري الإنجليزي إلى شراء ماتيتا بهذا السعر، بدلا من ألكسندر إيزاك مهاجم نيوكاسل، وهوجو إيكيتيكي آينتراخت فرانكفورت، في ظل المطالب المالية العالية لفريقيهما.

ماتيتا شارك في 46 مباراة في جميع المسابقات الموسم الماضي، وسجل 17 هدفًا وصنع 4، وتوج بكأس الاتحاد الإنجليزي.

وذكرت تقارير أخرى أن ميلان ومانشستر يونايتد مهتمان بضم المهاجم العملاق.

جان فيليب ماتيتا ليفربول كريستال بالاس
نرشح لكم
"صفحة جديدة في تاريخ كتيبة الفرسان".. الزمالك يتعاقد مع عمرو ناصر وكيل لاعب أتالانتا يكشف جديد مفاوضات الهلال معه غزل المحلة يتعاقد مع محمد أرموشة من المريخ خبر في الجول - محمد عاطف لاعب الزمالك ينتقل إلى طلائع الجيش معارًا لاعب مصري يوقع أول عقد احترافي مع أرسنال تليجراف: نجم فلومينينسي إلى الدوري الإنجليزي تقارير: ثنائي ليفربول إلى وست هام.. وترقب نيوكاسل ولايبزيج قبل الإعلان الرسمي عن الصفقة.. مودريتش يوجه رسالة لجماهير ميلان
أخر الأخبار
للمشاركة مع منتخب مصر.. اتحاد الكرة يشكل لجنة اللاعبين المحترفين في الخارج 18 دقيقة | الكرة المصرية
 ماماردشفيلي: أنتظر التعلم من أليسون في ليفربول فهو أحد أفضل حراس العالم 24 دقيقة | الدوري الإنجليزي
"صفحة جديدة في تاريخ كتيبة الفرسان".. الزمالك يتعاقد مع عمرو ناصر ساعة | الدوري المصري
سلة - إسماعيل مسعود: فخور بتمثيل منتخب مصر وأتطلع للمشاركة في الأولمبياد ساعة | كرة سلة
انظروا من عاد.. إبراهيموفيتش يتصدر غلاف لعبة FC 26 ساعة | Gamers
خبر في الجول – قياسات بدنية للاعبي الأهلي بعد العودة من الراحة ساعة | الدوري المصري
فترة اختبار؟ ماريانو دياز يخوض المعسكر الإعدادي برفقة ديبورتيفو ألافيس ساعة | الدوري الإسباني
خبر في الجول – أوسكار رويز يبدأ تدريب الحكام على التعديلات الجديدة بعد عودته ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 بعد إقصاء فلومينينسي.. فريق وحيد لم يتلق خسارة في كأس العالم للأندية 2 الصفقة السابعة.. الأهلي يضم ياسين مرعي 3 أحمد ريان: تمنيت الانتقال لـ الزمالك.. ولهذا لم تتم الصفقة وكنت محقا مع موسيماني 4 الأهلي يرد على الأخدود بشأن رغبته في شراء إمام عاشور
/articles/509245/تقرير-ليفربول-يتفاوض-مع-ماتيتا