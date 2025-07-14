تقرير: ليفربول يتفاوض مع ماتيتا

ذكر موقع فوت ميركاتو أن الفرنسي جان فيليب ماتيتا مهاجم كريستال بالاس ووكيله التقيا بممثلي ليفربول في باريس قبل أيام.

وذلك للتفاوض حول إمكانية انتقاله إلى الريدز خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ويبحث ليفربول عن مهاجم صريح يضمه إلى قائمته بعد وفاة ديوجو جوتا ومع احتمالات رحيل داروين نونيز هذا الصيف.

فهناك مفاوضات جارية بين نابولي وليفربول من أجل انتقال المهاجم الأوروجواياني، لكن نابولي لا يزال بحاجة لإقناع ليفربول بالتخلي عن نونيز.

وفقا لتقرير فوت ميركاتو يتطلع نادي ليفربول إلى التعاقد مع المهاجم البالغ من العمر 28 عاما.

ويرتبط ماتيتا مع بالاس بعقد حتى صيف 2027.

ولذلك قد يرحب كريستال بالاس ببيعه.

وأفاد التقرير أن سعر المهاجم الفرنسي سيتراوح بين 50 و60 مليون يورو.

وقد يتجه بطل الدوري الإنجليزي إلى شراء ماتيتا بهذا السعر، بدلا من ألكسندر إيزاك مهاجم نيوكاسل، وهوجو إيكيتيكي آينتراخت فرانكفورت، في ظل المطالب المالية العالية لفريقيهما.

ماتيتا شارك في 46 مباراة في جميع المسابقات الموسم الماضي، وسجل 17 هدفًا وصنع 4، وتوج بكأس الاتحاد الإنجليزي.

وذكرت تقارير أخرى أن ميلان ومانشستر يونايتد مهتمان بضم المهاجم العملاق.