سويدي من أصول سورية.. برشلونة يعلن ضم روني بردغجي

الإثنين، 14 يوليه 2025 - 13:34

كتب : FilGoal

روني بردجي - برشلونة (الصورة من الموقع الرسمي لبرشلونة)

أعلن نادي برشلونة يوم الاثنين ضم روني بردغجي قادما من فريق كوبنهاجن الدنماركي.

يوم الأحد ذكر برشلونة عبر حساباته على منصات التواصل الاجتماعي أن بردغجي شارك في اليوم الأول من الفحوصات الطبية مع الفريق الأول.

فقد عاد لاعبو الفريق إلى مقر التدريبات من أجل الخضوع لفحوصات طبية تقليدية قبل بداية الإعداد للموسم الجديد.

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وتوصل نادي برشلونة إلى اتفاق مع كوبنهاجن للتعاقد مع روني بردغجي في فترة الانتقالات الصيفية.

وأوضح برشلونة أن الجناح السويدي ذو الأصول السورية وقع على عقد يربطه بالبلوجرانا حتى صيف 2029.

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وأفاد برشلونة عبر موقعه: "توصل نادي برشلونة ونادي كوبنهاجن إلى اتفاق بشأن انتقال روني بردغجي".

لم يعلن برشلونة قيمة الصفقة، لكن تقارير عديدة أفادت أن النادي الكتالوني اتفق مع كوبنهاجن لضم اللاعب البالغ من العمر 19 عاما مقابل مليوني يورو.

ومن المتوقع أن يحصل كوبنهاجن على نسبة من إعادة البيع المستقبلي حال باعه برشلونة.

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بردغجي سويدي من أصول سورية وولد في الكويت، لكنه لا يحمل الجنسية الكويتية.

ولم يمثل بردغجي أي منتخب أول لمنتخب سواء السويد أو سوريا.

وخاض بردغجي 9 مباريات مع منتخب السويد تحت 21 عاما وسجل هدفين.

وأيضا لعب لمنتخب السويد تحت 17 عاما 6 مباريات وسجل 5 أهداف.

وإجمالا تمكن بردغجي من اللعب مع الفريق الأول لكوبنهاجن لـ84 مباراة وسجل 15 هدفا وصنع هدفا واحدا.

ويلعب بردغجي في نفس مركز لامين يامال الذي يعد من أفضل لاعبي العالم حاليا.

برشلونة كوبنهاجن روني بردغجي
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