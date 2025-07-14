سويدي من أصول سورية.. برشلونة يعلن ضم روني بردجي

الإثنين، 14 يوليه 2025 - 13:34

كتب : FilGoal

روني بردجي - برشلونة (الصورة من الموقع الرسمي لبرشلونة)

أعلن نادي برشلونة يوم الاثنين ضم روني بردجي قادما من فريق كوبنهاجن الدنماركي.

يوم الأحد ذكر برشلونة عبر حساباته على منصات التواصل الاجتماعي أن بردجي شارك في اليوم الأول من الفحوصات الطبية مع الفريق الأول.

فقد عاد لاعبو الفريق إلى مقر التدريبات من أجل الخضوع لفحوصات طبية تقليدية قبل بداية الإعداد للموسم الجديد.

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وتوصل نادي برشلونة إلى اتفاق مع كوبنهاجن للتعاقد مع روني بردجي في فترة الانتقالات الصيفية.

وأوضح برشلونة أن الجناح السويدي ذو الأصول السورية وقع على عقد يربطه بالبلوجرانا حتى صيف 2029.

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وأفاد برشلونة عبر موقعه: "توصل نادي برشلونة ونادي كوبنهاجن إلى اتفاق بشأن انتقال روني بردجي".

لم يعلن برشلونة قيمة الصفقة، لكن تقارير عديدة أفادت أن النادي الكتالوني اتفق مع كوبنهاجن لضم اللاعب البالغ من العمر 19 عاما مقابل مليوني يورو.

ومن المتوقع أن يحصل كوبنهاجن على نسبة من إعادة البيع المستقبلي حال باعه برشلونة.

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بردجي سويدي من أصول سورية وولد في الكويت، لكنه لا يحمل الجنسية الكويتية.

ولم يمثل بردجي أي منتخب أول لمنتخب سواء السويد أو سوريا.

وخاض بردجي 9 مباريات مع منتخب السويد تحت 21 عاما وسجل هدفين.

وأيضا لعب لمنتخب السويد تحت 17 عاما 6 مباريات وسجل 5 أهداف.

وإجمالا تمكن بردجي من اللعب مع الفريق الأول لكوبنهاجن لـ84 مباراة وسجل 15 هدفا وصنع هدفا واحدا.

ويلعب بردجي في نفس مركز لامين يامال الذي يعد من أفضل لاعبي العالم حاليا.

روني بردجي برشلونة كوبنهاجن
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