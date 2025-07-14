جوستو: بالمر يعزل نفسه بعيدا قليلا لكنه يساعدنا على الاسترخاء

أوضح مالو جوستو لاعب تشيلسي أن كول بالمر زميله في الفريق يعزل نفسه بعيدا قليلا لكن يساعد اللاعبين على الاسترخاء.

واكتسح تشيلسي منافسه باريس سان جيرمان بثلاثة أهداف دون رد في المباراة التي جمعتهما في نهائي كأس العالم للأندية.

وقال اللاعب الفرنسي لموقع الاتحاد الدولي لكرة القدم: "بالمر دائما ما يعزل نفسه بعيدا قليلا وقليل الكلام، لكنه شخص جيد جدا ويعرف متى يتحدث ويعلم كيف يكون مضحكا لمساعدة الفريق على الاسترخاء".

وأضاف "لدينا جميعا علاقة جيدة معه ونحن سعداء حقا بوجود لاعب بهذه الصفات معنا".

وأنهى حديثه قائلا: "الجميع يعرف بالمر أنه من الطراز الرفيع وقدم لنا الكثير ضد باريس سان جيرمان مثل الكثيرين في هذا الفريق".

وتوج تشيلسي بالبطولة في نسختها الجديد التي تم تنظيمها للمرة الأولى باشتراك 32 فريقا.

وعامة، فاز تشيلسي بالبطولة للمرة الثانية في تاريخه من مشاركته الثالثة.

ويحتفظ تشيلسي بشعار كأس العالم للأندية على قميصه لـ 4 أعوام مقبلة حتى إقامة البطولة مرة أخرى في 2029.

وأثبت تشيلسي أنه ليس ريال مدريد أو إنتر ميامي كما قال لاعب الفريق ليفي كولويل.