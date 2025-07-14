خبر في الجول - الجزيرة يتمم إجراءات استخراج تأشيرة إسبانيا لـ إبراهيم عادل

الإثنين، 14 يوليه 2025 - 13:01

كتب : عمرو نبيل

هدف إبراهيم عادل أمام الزمالك

أتم نادي الجزيرة إجراءات استخراج التأشيرة الخاصة باللاعب إبراهيم عادل للسفر إلى إسبانيا.

إبراهيم عادل

النادي : بيراميدز

الجزيرة

وعلم FilGoal.com أن الجزيرة الإماراتي أتم إجراءات استخراج التأشيرة ليلحق إبراهيم عادل بمعسكر الفريق المقام في إسبانيا في مدينة ماربيا الإسبانية، استعدادا للموسم الجديد.

وعلم FilGoal.com في وقت سابق أن اللاعب أصبح على أعتاب الانتقال للفريق الإماراتي الموسم المقبل ومجاورة محمد النني، حيث يتبقى الإعلان الرسمي.

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وبدأ معسكر الجزيرة في مدينة ماربيا يوم الأحد 13 يوليو.

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وتلقي بيراميدز عرضا رسميا من الجزيرة الإماراتي لضم إبراهيم عادل بمقابل يتجاوز 3 ملايين دولار، إلا أن النادي المصري رفض وطلب زيادة المقابل المادي.

ومع رغبة المدير الفني للجزيرة الحسين عموتة في انضمام إبراهيم عادل للفريق، توصل الطرفان بعقد ينص على انضمام اللاعب بعقد لمدة 5 مواسم مقابل 5 ملايين دولار.

كما حصل اللاعب على وعد شفهي بالموافقة على خوض تجربة الاحتراف في أوروبا حال وصول عرض مناسب.

صاحب الـ 24 عاما شارك في 35 مباراة منذ بداية الموسم الحالي وتمكن من تسجيل 15 هدفا وصناعة 12 آخرين.

وإجمالا خاض إبراهيم عادل 169 مباراة بقميص بيراميدز منذ انضمامه من المريخ البورسعيدي.

وسجل 48 هدفا وصنع 23 وتوج بلقبي كأس مصر ودوري أبطال إفريقيا لأول مرة في تاريخ النادي.

الجناح الأيسر شارك بقميص منتخب مصر الأولمبي في أولمبياد طوكيو ثم باريس وفي كلاهما كان تحت عمر 23 عاما ليكون الوحيد الذي حقق هذا الأمر.

كما بات أكثر لاعب مصري مشاركة في مباريات بالألعاب الأولمبية عبر التاريخ برصيد 9 مباريات.

وخاض عادل 14 مباراة بقميص منتخب مصر وسجل هدفين منها هدف التأهل لنهائيات أمم إفريقيا 2025 بتسديدة من منتصف الملعب في شباك موريتانيا.

واحتل الجزيرة المركز السابع برصيد 37 نقطة في ترتيب الدوري الإماراتي الموسم الماضي.

وتوج الجزيرة الموسم الماضي بلقب كأس الرابطة الإماراتية على حساب شباب الأهلي دبي بمشاركة محمد النني.

ولم يُجر الفريق الذي يقوده المغربي الحسين عموته أي صفقات صيفية حتى الآن.

إبراهيم عادل الجزيرة الإماراتي
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