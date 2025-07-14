ديلاب: كنا نعلم أننا سنفوز على سان جيرمان في هذه الحالة رغم الأحاديث ضدنا

كشف ليام ديلاب لاعب تشيلسي عن الطريقة التي طبقها فريقه للفوز على باريس سان جيرمان.

واكتسح تشيلسي منافسه باريس سان جيرمان بثلاثة أهداف دون رد في المباراة التي جمعتهما في نهائي كأس العالم للأندية.

وقال اللاعب الإنجليزي لموقع الاتحاد الدولي لكرة القدم: "أداء كول بالمر كان لا يصدق، إنه لاعب من الطراز العالمي وأظهر ذلك ضد باريس سان جيرمان".

وأضاف "هناك الكثير من الحديث سبق المباراة، لكننا كنا نملك الثقة والإيمان بأنفسنا، كنا نعلم أنه إذا نفذنا خطة اللعب فسنفوز".

وشدد "كل لاعب على أرض الملعب كان له دوره، كان علينا أن نكون جائعين ونقاتل من أجل كل كرة وتحد وأن نكون حاسمين عندما نحتاج إلى ذلك".

وأنهى حديثه قائلا: "أعتقد أن هذه مجموعة مميزة حقا، وأعتقد أننا قادرون على تحقيق أشياء عظيمة".

وتوج تشيلسي بالبطولة في نسختها الجديد التي تم تنظيمها للمرة الأولى باشتراك 32 فريقا.

وعامة، فاز تشيلسي بالبطولة للمرة الثانية في تاريخه من مشاركته الثالثة.

ويحتفظ تشيلسي بشعار كأس العالم للأندية على قميصه لـ 4 أعوام مقبلة حتى إقامة البطولة مرة أخرى في 2029.

وأثبت تشيلسي أنه ليس ريال مدريد أو إنتر ميامي كما قال لاعب الفريق ليفي كولويل.