ماركا: ريال مدريد يستهدف إيرادات تتجاوز المليار يورو.. وكأس العالم للأندية يحل الأزمة

يستهدف نادي ريال مدريد تحقيق إيرادات تاريخية لموسم 2025 - 2026.

وكشفت صحيفة ماركا الإسبانية عن استهداف ريال مدريد الوصول لتحقيق إيرادات في الموسم الجديد بقيمة 1.3 مليار يورو.

وبات ريال مدريد أول نادي في العالم تتجاوز إيراداته حاجز المليار يورو، بعدما سجل أرباحا بلغت 1.045 مليار يورو في موسم 2023 - 2024، ليتجاوز الموسم الذي سبقه وحقق خلاله إيرادات وصلت لـ 832 مليون يورو.

وخصص ريال مدريد ميزانية قدرها 1.127 مليار يورو لموسم 2024 - 2025.

وبعد خروج ريال مدريد من ربع نهائي دوري أبطال أوروبا وخسارة جوائز مالية إضافية ومبيعات تذاكر الدور نصف النهائي، لا يزال النادي يتوقع أن تصل إيراداته النهائية إلى ما يقارب 1.2 مليار يوور.

وعوّض ريال مدريد العجز من الدخل المنتظر من دوري أبطال أوروبا، عن طريق تحقيق ربح مالي وصل لـ 74 مليون يورو نتيجة المشاركة وأداء الفريق خلال كأس العالم للأندية.

وودع ريال مدريد كأس العالم للأندية من الدور نصف النهائي بعد الخسارة أمام باريس سان جيرمان برباعية نظيفة.

كما ودع ريال مدريد دوري أبطال أوروبا من الدور ربع النهائي بعد الخسارة أمام أرسنال 5-1 في مجموع المباراتين.

وخسر ريال مدريد الثلاثية المحلية "الدوري، والكأس، والسوبر" لحساب غريمه برشلونة.

ويحل مانشستر سيتي الإنجليزي، وباريس سان جيرمان في الترتيب المالي خلف ريال مدريد.

وبلغت ميزانية مانشستر سيتي 837 مليون يورو، وميزانية باريس سان جيرمان 805 ملايين يورو.