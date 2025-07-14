ماركا: ريال مدريد يستهدف إيرادات تتجاوز المليار يورو.. وكأس العالم للأندية يحل الأزمة

الإثنين، 14 يوليه 2025 - 12:29

كتب : محمد مصطفى

ريال مدريد

يستهدف نادي ريال مدريد تحقيق إيرادات تاريخية لموسم 2025 - 2026.

وكشفت صحيفة ماركا الإسبانية عن استهداف ريال مدريد الوصول لتحقيق إيرادات في الموسم الجديد بقيمة 1.3 مليار يورو.

وبات ريال مدريد أول نادي في العالم تتجاوز إيراداته حاجز المليار يورو، بعدما سجل أرباحا بلغت 1.045 مليار يورو في موسم 2023 - 2024، ليتجاوز الموسم الذي سبقه وحقق خلاله إيرادات وصلت لـ 832 مليون يورو.

أخبار متعلقة:
ليسوا ريال مدريد أو إنتر ميامي بالفعل.. تشيلسي يكتسح سان جيرمان ويتوج بـ كأس العالم للأندية تزامنا مع شكوى ريال مدريد.. قرار منتظر من فيفا بشأن فترات الراحة بعد كأس العالم للأندية تيباس يكشف سبب رفض طلب ريال مدريد بتأجيل مباراته ضد أوساسونا

وخصص ريال مدريد ميزانية قدرها 1.127 مليار يورو لموسم 2024 - 2025.

وبعد خروج ريال مدريد من ربع نهائي دوري أبطال أوروبا وخسارة جوائز مالية إضافية ومبيعات تذاكر الدور نصف النهائي، لا يزال النادي يتوقع أن تصل إيراداته النهائية إلى ما يقارب 1.2 مليار يوور.

وعوّض ريال مدريد العجز من الدخل المنتظر من دوري أبطال أوروبا، عن طريق تحقيق ربح مالي وصل لـ 74 مليون يورو نتيجة المشاركة وأداء الفريق خلال كأس العالم للأندية.

وودع ريال مدريد كأس العالم للأندية من الدور نصف النهائي بعد الخسارة أمام باريس سان جيرمان برباعية نظيفة.

كما ودع ريال مدريد دوري أبطال أوروبا من الدور ربع النهائي بعد الخسارة أمام أرسنال 5-1 في مجموع المباراتين.

وخسر ريال مدريد الثلاثية المحلية "الدوري، والكأس، والسوبر" لحساب غريمه برشلونة.

ويحل مانشستر سيتي الإنجليزي، وباريس سان جيرمان في الترتيب المالي خلف ريال مدريد.

وبلغت ميزانية مانشستر سيتي 837 مليون يورو، وميزانية باريس سان جيرمان 805 ملايين يورو.

ريال مدريد كأس العالم للأندية إيرادات ريال مدريد
نرشح لكم
لوباريزيان توضح موقف جواو نيفيز من السوبر الأوروبي بعد طرده أمام تشيلسي جوستو: بالمر يعزل نفسه بعيدا قليلا لكنه يساعدنا على الاسترخاء وعد فأوفى.. بيدرو نيتو: حققت لقب كأس العالم للأندية من أجل جوتا وشقيقه ديلاب: كنا نعلم أننا سنفوز على سان جيرمان في هذه الحالة رغم الأحاديث ضدنا سانشيز: بالمر سيكون أفضل لاعب في العالم خلال هذه المدة جواو بيدرو: لاعبو باريس فقدوا صوابهم.. ولا داعي للحديث عنهم كثيرًا لويس إنريكي: نيتي كانت الفصل بين اللاعبين.. ولا أستطيع تفسير ما حدث ماركينيوس: لم ننافس على الألقاب بهذا الشكل.. والخسارة لا تمحو ما حققناه
أخر الأخبار
عمرو ناصر: أعد جماهير الزمالك بأن أكون عند حسن ظنهم.. وأحلم بالتتويج بكل البطولات 14 دقيقة | الدوري المصري
خبر في الجول - كهرباء الإسماعيلية يتمم اتفاقه لضم علي الجابري من سيراميكا 15 دقيقة | الدوري المصري
للمشاركة مع منتخب مصر.. اتحاد الكرة يشكل لجنة اللاعبين المحترفين في الخارج 36 دقيقة | الكرة المصرية
ماماردشفيلي: أنتظر التعلم من أليسون في ليفربول فهو أحد أفضل حراس العالم 42 دقيقة | الدوري الإنجليزي
"صفحة جديدة في تاريخ كتيبة الفرسان".. الزمالك يتعاقد مع عمرو ناصر ساعة | الدوري المصري
سلة - إسماعيل مسعود: فخور بتمثيل منتخب مصر وأتطلع للمشاركة في الأولمبياد ساعة | كرة سلة
انظروا من عاد.. إبراهيموفيتش يتصدر غلاف لعبة FC 26 ساعة | Gamers
خبر في الجول – قياسات بدنية للاعبي الأهلي بعد العودة من الراحة ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 بعد إقصاء فلومينينسي.. فريق وحيد لم يتلق خسارة في كأس العالم للأندية 2 الصفقة السابعة.. الأهلي يضم ياسين مرعي 3 أحمد ريان: تمنيت الانتقال لـ الزمالك.. ولهذا لم تتم الصفقة وكنت محقا مع موسيماني 4 الأهلي يرد على الأخدود بشأن رغبته في شراء إمام عاشور
/articles/509237/ماركا-ريال-مدريد-يستهدف-إيرادات-تتجاوز-المليار-يورو-وكأس-العالم-للأندية-يحل-الأزمة