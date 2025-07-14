سانشيز: بالمر سيكون أفضل لاعب في العالم خلال هذه المدة

الإثنين، 14 يوليه 2025 - 12:21

كتب : FilGoal

روبرت سانشيز - تشيلسي - باريس سان جيرمان

حدد روبرت سانشيز حارس مرمى تشيلسي المدة التي سيكون فيها زميله كول بالمر أفضل لاعب في العالم.

اكتسح تشيلسي منافسه باريس سان جيرمان بثلاثة أهداف دون رد في المباراة التي جمعتهما في نهائي كأس العالم للأندية.

وتوج تشيلسي بالبطولة في نسختها الجديد التي تم تنظيمها للمرة الأولى باشتراك 32 فريقا.

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وقال الحارس الإسباني لموقع الاتحاد الدولي لكرة القدم: "بالمر هو الأفضل في العالم وإن لم يكن الأفضل الآن، فسيكون كذلك خلال العامين أو الثلاثة المقبلة".

وأضاف "إنه لاعب من الطراز الرفيع، يُظهر ذلك في جميع المباريات، ما يفعله يُشبه السحر، عندما يحصل على الفرص يستغلها، سجل هدفين في باريس سان جيرمان وكان قريبًا من تسجيل ثلاثية، مستواه مذهل".

وأكمل "الحقيقة أن باريس سان جيرمان قدم موسما جيدا جدا، لكنه لم يواجهنا من قبل".

وواصل "باريس سان جيرمان يتمتع بالكثير من الجودة، ويلعب بكثافة وحيوية كبيرة، لكن بالنسبة لي نحن نمتلك جودة أكبر".

وتابع "قلت لزملائي إن لدينا طاقة أكثر منهم وأننا سنفوز بالمباراة وهذا ما حدث".

وأنهى حديثه قائلا: "تحدينا باريس سان جيرمان منذ الدقيقة الأولى وعندما صنعنا الفرص واصلنا تسجيل الأهداف".

وعامة، فاز تشيلسي بالبطولة للمرة الثانية في تاريخه من مشاركته الثالثة.

ويحتفظ تشيلسي بشعار كأس العالم للأندية على قميصه لـ 4 أعوام مقبلة حتى إقامة البطولة مرة أخرى في 2029.

وأثبت تشيلسي أنه ليس ريال مدريد أو إنتر ميامي كما قال لاعب الفريق ليفي كولويل.

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