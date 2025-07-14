خبر في الجول – جلسة حاسمة بين الأهلي ووسام أبو علي لإقناعه بالاستمرار

يعقد الأهلي جلسة عاجلة من أجل حسم مستقبل وسام أبو علي لاعب الفريق بعد العروض التي تلقاها مؤخرا.

وكان الأهلي أعلن في وقت سابق إغلاق ملف رحيل وسام أبو علي ورفض كل العروض المقدمة له.

وحسبما علم FilGoal.com فستكون هناك جلسة حاسمة بين الأهلي ووسام أبو علي لإقناعه بالاستمرار ورفض العروض المقدمة له.

وقد يتم تعويض اللاعب ماليا لعدم رغبة القلعة الحمراء في رحيله خلال الفترة الحالية.

ويمتد عقد اللاعب الفلسطيني حتى 2028 مع الأهلي.

وانضم وسام أبو علي للنادي الأهلي في يناير 2024 قادما من سيريس السويدي.

وتوج وسام أبو علي بألقاب الدوري مرتين، ودوري أبطال إفريقيا، والسوبر المصري، بالإضافة إلى كأس التحدي في بطولة إنتركونتيننتال.

وسجل وسام أبو علي 3 أهداف "هاتريك" أمام بورتو في الجولة الأخيرة لدور المجموعات في كأس العالم للأندية.

ويعد "هاتريك" وسام هو الأول للاعب من فريق غير أوروبي في شباك فريق أوروبي في بطولة رسمية منذ عام 1962.

صاحب الـ 26 عاما خاض 60 مباراة بقميص الأهلي ساهم خلالها بـ 48 هدفا في جميع المسابقات إذ سجل 38 وصنع 10، وفاز بجائزة هداف الدوري المصري 2023-24.

ودخل الوصل والريان في سباق خلال الفترة الأخيرة لضم الفلسطيني وسام أبو علي من الأهلي.

ورد الأهلي في هذا الصدد ببيان جاء كالتالي:

"أغلقت إدارة الكرة ملف بيع وسام أبو علي مهاجم الأهلي، وتقرر استمرار اللاعب مع الفريق وفقًا لتعاقده مع النادي حتى عام 2029".

"جاء هذا القرار بعد تداعيات بدأت بتلقي الأهلي عرضًا من نادي الوصل الإماراتي لشراء وسام أبو علي، تدرج المقابل المالي فيه من 2.5 إلى 4 ثم 6 ملايين دولار + 20% من صافي عائد البيع، ورد النادي بأن المقابل المعروض لا يتناسب مع طلب الأهلي وقدرات اللاعب، ولم يتواصل نادي الوصل ثانية بعدما حدد الأهلي موقفه.. في ذات الوقت تلقى النادي عرضا من نادي كولومبوس كرو الأمريكي بدأ بع ملايين دولار ووصل إلى 5.25 مليون دولار + 750 ألف دولار مزايا إضافية + 10 من عائد البيع، ورد النادي الأهلي بأن المقابل المالي أقل من المنتظر، والقيمة المالية للاعب يجب ألا تقل عن 9.5 مليون دولار + 2.5 مليون دولار مزايا إضافية".

"وطالت فترة التفاوض دون حسم للأمر من الجانب الأمريكي.. ولأن الفريق يستعد لبدء فترة الإعداد للموسم الجديد، أرسل الأهلي خطابًا لنادي كولومبوس كرو حدد فيه يوم 10 من الشهر الجاري موعدًا أخيرًا لتلقي الرد النهائي بخصوص القيمة المالية، ولم يتلق النادي أي مكاتبات حتى انتهاء الموعد المشار إليه، وبالتالي تم إغلاق ملف بيع وسام أبو علي، والذي كان على دراية كاملة بكافة المفاوضات التي جرت والمراسلات التي تمت مع كل الأطراف".