سكاي: نيوم يتوصل لاتفاق مع تشاكا من أجل ضمه

أفادت شبكة سكاي سبورت ألمانيا أن نادي نيوم السعودي توصل لاتفاق شفهي مع جرانيت تشاكا لاعب باير ليفركوزن من أجل ضمه هذا الصيف.

وأوضح التقرير أن فنربخشة حاول إقناع اللاعب بالانضمام للفريق التركي في الساعات الأخيرة، لكنه فضل الانضمام لنيوم.

واتفق تشاكا مع النادي السعودي على تقاضي راتب سنوي صافي يبلغ 10 ملايين يورو.

وعرض نيوم على ليفركوزن دفع 6 ملايين يورو مقابل ضم اللاعب، ولم يتم التوصل إلى اتفاق بين الناديين بعد.

ومن المتوقع إجراء مفاوضات جديدة بين الناديين قد تكون حاسمة يوم الاثنين، وفقا للتقرير.

وينتهي عقد الدولي السويسري مع ليفركوزن في صيف 2028.

من جهته، يأمل فنربخشة في فشل صفقة انتقال تشاكا إلى النادي الصاعد حديثًا للدوري السعودي الممتاز.

وارتبط اسم تشاكا مؤخرا بارتداء قميص ميلان أو قميص يوفنتوس.

وشارك تشاكا أساسيا في جميع مباريات باير ليفركوزن خلال آخر موسمين عدا 3 مباريات فقط.

وسيتم السويسري المخضرم عامه الـ 33 في شهر سبتمبر المقبل.