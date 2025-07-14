جواو بيدرو: لاعبو باريس فقدوا صوابهم.. ولا داعي للحديث عنهم كثيرًا

يعتبر جواو بيدرو مهاجم تشيلسي الإنجليزي، أن مدرب ولاعبو باريس سان جيرمان فقدوا صوابهم بعد خسارة نهائي كأس العالم للأندية.

وحقق تشيلسي الإنجليزي لقب كأس العالم للأندية بعد الفوز على حساب باريس سان جيرمان بثلاثية نظيفة.

ودخل لاعبو تشيلسي وباريس سان جيرمان في اشتباك عقب المباراة، أدى إلى دفع لويس إنريكي المدير الفني للفريق الباريسي، لمهاجم تشيلسي جواو بيدرو.

وقال البرازيلي جواو بيدرو في تصريحات نقلتها صحيفة ماركا: "ذهبت لحماية صديقي أندري سانتوس بعدما رأيت اللاعبين يحيطون به".

وأضاف "كان الكثير من الأفراد قادمون نحوه، وفي تلك الفوضى انتهى بي الأمر بالدفع، لا أريد الحديث كثيرًا إنها جزء من كرة القدم".

وأكمل "أعتقد أنهم لا يعرفون كيف يخسرون، ولا داعي للحديث عنهم، الجميع يريد الفوز بالمباراة، في النهاية أعتقد أنهم فقدوا صوابهم".

وأتم "الآن حان وقت الاحتفال لأننا فزنا بالبطولة".

وشوهد أشرف حكيمي، وجيانلويجي دوناروما لاعبي باريس ومدربهم لويس إنريكي يشتبكون مع أندري سانتوس، وجواو بيدرو.

وقام إنريكي بدفع جواو بيدرو ليسقط اللاعب البرازيلي أرضا، قبل أن يتدخل البقية لتهدئة الموقف.

ورد إنريكي على الواقعة موضحا أن كان يسعى للفصل بين اللاعبين.. طالع تصريحات إنريكي بالضغط هنا

وسجل جواو بيدرو الهدف الثالث لتشيلسي في شباك باريس سان جيرمان في الدقيقة 43، فيما تكفل كولر بالمر بتسجيل الهدفين الأول والثاني في الدقيقتين 22، و30.

ولم ينجح باريس سان جيرمان في معادلة النتيجة وتقليص الفارق في الشوط الثاني.

وفاز تشيلسي بلقب كأس العالم للأندية للمرة الثانية في تاريخه، والتتويج بالنسخة الأولى الموسعة من البطولة بمشاركة 32 فريقا.