لويس إنريكي: نيتي كانت الفصل بين اللاعبين.. ولا أستطيع تفسير ما حدث

الإثنين، 14 يوليه 2025 - 11:39

كتب : FilGoal

لويس إنريكي المدير الفني لـ باريس سان جيرمان

رد لويس إنريكي المدير الفني لباريس سان جيرمان على الأحداث التي تلت نهائي كأس العالم للأندية.

لويس إنريكي

النادي : باريس سان جيرمان

كأس العالم للأندية

وحقق تشيلسي الإنجليزي لقب كأس العالم للأندية بعد الفوز على حساب باريس سان جيرمان بثلاثية نظيفة.

ودخل لاعبو تشيلسي وباريس سان جيرمان في اشتباك عقب المباراة، أدى إلى دفع لويس إنريكي المدير الفني للفريق الباريسي، لمهاجم تشيلسي جواو بيدرو.

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وقال إنريكي في تصريحات لـ إذاعة كادينا كوب عقب المباراة: "أعتقد أنه كان من الممكن تفادي الموقف في نهاية المباراة، كان هدفي ونيتي محاولة الفصل بين اللاعبين لتجنب أي مشاكل أخرى".

وأضاف "كان هناك الكثير من التوتر والضغط، وبدأت سلسلة من المناوشات بين العديد من الأشخاص، وهو أمر أعتقد أنه يجب علينا جميعًا تجنبه وعدم تكراره، ولكن كان هدفي كعادتي تجنب تفاقم أي موقف."

وأتم "هذه هي كرة القدم، لا أستطيع تفسير كل شيء، أعتقد أنهم بدأوا المباراة بشكل جيد للغاية، وضغطنا عليهم بشدة، وبعد ذلك أنهم سنحت لهم فرص للتسجيل".

وشوهد أشرف حكيمي، وجيانلويجي دوناروما لاعبي باريس ومدربهم لويس إنريكي يشتبكون مع أندري سانتوس، وجواو بيدرو.

وقام إنريكي بدفع جواو بيدرو ليسقط اللاعب البرازيلي أرضا، قبل أن يتدخل البقية لتهدئة الموقف.

وسجل جواو بيدرو الهدف الثالث لتشيلسي في شباك باريس سان جيرمان في الدقيقة 43، فيما تكفل كولر بالمر بتسجيل الهدفين الأول والثاني في الدقيقتين 22، و30.

ولم ينجح باريس سان جيرمان في معادلة النتيجة وتقليص الفارق في الشوط الثاني.

وفاز تشيلسي بلقب كأس العالم للأندية للمرة الثانية في تاريخه، والتتويج بالنسخة الأولى الموسعة من البطولة بمشاركة 32 فريقا.

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