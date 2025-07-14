ماركينيوس: لم ننافس على الألقاب بهذا الشكل.. والخسارة لا تمحو ما حققناه

شدد ماركينيوس لاعب باريس سان جيرمان أن فريقه لم ينافس على الألقاب من قبل بهذا الشكل.

اكتسح تشيلسي منافسه باريس سان جيرمان بثلاثة أهداف دون رد في المباراة التي جمعتهما في نهائي كأس العالم للأندية.

وتوج تشيلسي بالبطولة في نسختها الجديد التي تم تنظيمها للمرة الأولى باشتراك 32 فريقا.

وقال اللاعب البرازيلي للصحفيين: "ليس فقط عند الفوز يكون العمل جيدا، ما قدمناه هذا الموسم هو شيء لم نفعله من قبل، لم أكن أنافس على الألقاب بهذا الشكل قبل 13 عامًا في باريس سان جيرمان".

وأنهى حديثه قائلا: "بالطبع كنا نرغب في التتويج بهذه البطولة ونعود بها للمدينة، لكن ذلك لا يمحو ما حققناه هذا الموسم".

وتمكن باريس سان جيرمان من تحقيق الثلاثية المحلية بالإضافة إلى دوري أبطال أوروبا خلال الموسم المنقضي.

وعامة، فاز تشيلسي بالبطولة للمرة الثانية في تاريخه من مشاركته الثالثة.

ويحتفظ تشيلسي بشعار كأس العالم للأندية على قميصه لـ 4 أعوام مقبلة حتى إقامة البطولة مرة أخرى في 2029.

وأثبت تشيلسي أنه ليس ريال مدريد أو إنتر ميامي كما قال لاعب الفريق ليفي كولويل.