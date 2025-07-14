أثليتك: أرسنال يقترب من ضم مدافع فالنسيا

أفادت شبكة ذا أثليتك أن نادي أرسنال اقترب من إتمام صفقة ضم المدافع كريستيان موسكيرا قادما من فالنسيا.

وأوضح التقرير أن المفاوضات مع ناديه وصلت لمرحلة متقدمة للغاية بعد التوصل لاتفاق مع اللاعب منذ فترة.

فقد توصل المدفعجية لاتفاق مع كريستيان موسكيرا على البنود الشخصية لعقده منذ أيام.

وتقدم أرسنال بعرض جديد لضم اللاعب بعد أن تقدم بعرض أول مقابل 14 مليون يورو وتم رفضه من فالنسيا.

ويأمل أرسنال في التعاقد مع اللاعب مقابل مبلغ لا يتعدى 20 مليون يورو.

ويلعب صاحب الـ 21 عاما مع الفريق الأول لفالنسيا منذ 2023.

وشارك موسكيرا في 41 مباراة بقميص فالنسيا خلال الموسم الماضي وسجل هدفا.

ويعد موسكيرا أحد الأعمدة الأساسية لمنتخبات الشباب لإسبانيا، بينما لم يسبق له الحصول على استدعاء للعب مع المنتخب الأول.

ويسعى أرسنال لتدعيم خط دفاعه بالتعاقد مع بديل لجابرييل ميجاليس وويليام ساليبا.