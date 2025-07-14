أثليتك: أرسنال يقترب من ضم مدافع فالنسيا

الإثنين، 14 يوليه 2025 - 11:33

كتب : FilGoal

كريستيان موسكيرا

أفادت شبكة ذا أثليتك أن نادي أرسنال اقترب من إتمام صفقة ضم المدافع كريستيان موسكيرا قادما من فالنسيا.

وأوضح التقرير أن المفاوضات مع ناديه وصلت لمرحلة متقدمة للغاية بعد التوصل لاتفاق مع اللاعب منذ فترة.

فقد توصل المدفعجية لاتفاق مع كريستيان موسكيرا على البنود الشخصية لعقده منذ أيام.

أخبار متعلقة:
بعد تسجيله هدفين.. بالمر يكشف سر المساحات في الجهة اليمنى ضد سان جيرمان ماريسكا: متحمس للإجازة أكثر من مستقبل تشيلسي.. وهكذا هزمنا باريس سان جيرمان بالمر يحصل على الكرة الذهبية.. الكشف عن جوائز الأفضل في كأس العالم للأندية ليسوا ريال مدريد أو إنتر ميامي بالفعل.. تشيلسي يكتسح سان جيرمان ويتوج بـ كأس العالم للأندية

وتقدم أرسنال بعرض جديد لضم اللاعب بعد أن تقدم بعرض أول مقابل 14 مليون يورو وتم رفضه من فالنسيا.

ويأمل أرسنال في التعاقد مع اللاعب مقابل مبلغ لا يتعدى 20 مليون يورو.

ويلعب صاحب الـ 21 عاما مع الفريق الأول لفالنسيا منذ 2023.

وشارك موسكيرا في 41 مباراة بقميص فالنسيا خلال الموسم الماضي وسجل هدفا.

ويعد موسكيرا أحد الأعمدة الأساسية لمنتخبات الشباب لإسبانيا، بينما لم يسبق له الحصول على استدعاء للعب مع المنتخب الأول.

ويسعى أرسنال لتدعيم خط دفاعه بالتعاقد مع بديل لجابرييل ميجاليس وويليام ساليبا.

كريستيان موسكيرا أرسنال فالنسيا
نرشح لكم
آس: ريال مدريد يعلن ضم كاريراس خلال ساعات زيادة راتبه السنوي.. تقرير: الهلال يتمسك بضم أوسيمين لتحقيق رغبة إنزاجي تقرير: ليفربول يتفاوض مع ماتيتا سويدي من أصول سورية.. برشلونة يعلن ضم روني بردجي خبر في الجول - الجزيرة يتمم إجراءات استخراج تأشيرة إسبانيا لـ إبراهيم عادل مودريتش يصل إيطاليا لإتمام صفقة انتقاله لـ ميلان سكاي: نيوم يتوصل لاتفاق مع تشاكا من أجل ضمه خبر في الجول - بعد نهاية إعارته لـ بتروجت.. وادي دجلة يتعاقد مع أحمد فاروق
أخر الأخبار
آس: ريال مدريد يعلن ضم كاريراس خلال ساعات 3 دقيقة | ميركاتو
زيادة راتبه السنوي.. تقرير: الهلال يتمسك بضم أوسيمين لتحقيق رغبة إنزاجي 15 دقيقة | ميركاتو
تقرير: ليفربول يتفاوض مع ماتيتا 21 دقيقة | ميركاتو
سويدي من أصول سورية.. برشلونة يعلن ضم روني بردجي 54 دقيقة | ميركاتو
جوستو: بالمر يعزل نفسه بعيدا قليلا لكنه يساعدنا على الاسترخاء 59 دقيقة | كأس العالم للأندية
وعد فأوفى.. بيدرو نيتو: حققت لقب كأس العالم للأندية من أجل جوتا وشقيقه ساعة | كأس العالم للأندية
خبر في الجول - لجنة شؤون اللاعبين تستمع لشكوى الزمالك ضد زيزو ساعة | الدوري المصري
خبر في الجول - الجزيرة يتمم إجراءات استخراج تأشيرة إسبانيا لـ إبراهيم عادل ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 بعد إقصاء فلومينينسي.. فريق وحيد لم يتلق خسارة في كأس العالم للأندية 2 خبر في الجول - الاتفاق تم.. الزمالك يضم شيكو بانزا لمدة 4 مواسم 3 الصفقة السابعة.. الأهلي يضم ياسين مرعي 4 أحمد ريان: تمنيت الانتقال لـ الزمالك.. ولهذا لم تتم الصفقة وكنت محقا مع موسيماني
/articles/509228/أثليتك-أرسنال-يقترب-من-ضم-مدافع-فالنسيا