الرياضية: الهلال ينسحب من السوبر السعودي

ذكرت جريدة الرياضية السعودية أن نادي الهلال قدم اعتذاره رسميًا عن عدم المشاركة في كأس السوبر السعودي هذا الصيف.

وذلك بداعي تأخر إجازة اللاعبين بعد كأس العالم للأندية وتجنب الإرهاق بالدخول إلى منافسات الموسم الجديد خلال فترة الإعداد.

وتغيب ممثل الهلال عن الاجتماع التنسيقي لأطراف السوبر الأربعة، الذي انعقد الإثنين الماضي، تزامنًا مع مغادرة بعثة الفريق من الولايات المتحدة بعد نهاية مشاركته في كأس العالم للأندية، في وقتٍ حضر فيه مندوبو النصر واتحاد جدة والقادسية لمناقشة التفاصيل الفنية والتنظيمية الخاصة بالبطولة.

وأوضحت الرياضية السعودية أن نادي الهلال قد يواجه عقوبات مالية وإدارية في حال قرر رسميا الاعتذار عن عدم المشاركة في بطولة كأس السوبر السعودي، أغسطس المقبل.

وأشار التقرير إلى دراسة أصحاب القرار في الهلال فكرة الانسحاب من بطولة السوبر بغية منح الفريق مساحةً زمنيةً أطول للاستعداد للموسم الجديد بعد تأخُّر حصول اللاعبين على إجازةٍ نهاية الموسم بسبب مونديال الأندية.

وفي حال تأكيد انسحابه من السوبر، سيواجه الهلال، عقوبةً رياضيةً، تتمثَّل في حرمانه من خوض نسخة البطولة التالية إذا تأهل لها، إضافةً إلى غرامةٍ ماليةٍ، تحدِّدها اللجان المسؤولة في الاتحاد السعودي لكرة القدم، بصفته الجهة المنظِّمة.

ولفت التقرير إلى أنَّ الهلال سيضع الاتحاد السعودي لكرة القدم في موقفٍ محرجٍ إذا ما قرَّر الانسحاب، كون عقود تنظيم السوبر في هونج كونج موضحًا فيها الفرق الأربعة المشاركة ونجومها.

وكشف التقرير عن عدم إخطار الإدارة الرياضية للهلال حتى الآن لاعبي الفريق بالموعد المحدَّد لعودتهم إلى التدريبات من أجل بدء التحضير للموسم المقبل، في ظل عدم اتضاح موقف النادي من خوض السوبر.

وأوضحت التقارير أن أهلي جدة هو الخيار الأقرب لتعويض الهلال حال اعتذاره عن عدم المشاركة في السوبر السعودي بشكل رسمي.

وسُحبت قرعة السوبر 19 يونيو الماضي، وأسفرت عن مواجهتين في نصف النهائي، الأولى بين النصر واتحاد جدة، والأخرى بين الهلال والقادسية.

وبعد أسبوعٍ، صدر جدول البطولة الذي حدَّد 19 أغسطس المقبل موعدًا لنزال النصر واتحاد جدة، واليوم التالي لمواجهة الهلال والقادسية.

ويُلعب النهائي في 23 أغسطس بين الفريقين الفائزين من المباراتين.

ويستضيف ملعب هونج كونج الدولي جميع مباريات البطولة التي تفتتح منافسات الموسم الرياضي المقبل في السعودية.