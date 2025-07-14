بعد تسجيله هدفين.. بالمر يكشف سر المساحات في الجهة اليمنى ضد سان جيرمان

كشف كول بالمر لاعب تشيلسي عن سر المساحات في الجهة اليمنى التي صنعها فريقه ضد باريس سان جيرمان والتي أدت لتسجيله هدفين.

واكتسح تشيلسي منافسه باريس سان جيرمان بثلاثة أهداف دون رد في المباراة التي جمعتهما في نهائي كأس العالم للأندية.

وتوج تشيلسي بالبطولة في نسختها الجديد التي تم تنظيمها للمرة الأولى باشتراك 32 فريقا.

وقال اللاعب الإنجليزي لـ DAZN: "إنه شعور رائع وأفضل من أي وقت مضى لأن الجميع شككوا فينا قبل المباراة، كنا نعلم أن علينا القتال بهذا الشكل وهذا أمر جيد، أحب النهائيات وقد حدث الأمر مجددا وانتصرنا".

وأوضح "تسجيل هدفين من الجهة اليمنى؟ المدرب وضع خطة لعب رائعة، كان يعلم أين ستكون المساحات، حاول أن يمنحني أكبر قدر ممكن من الحرية، وكان علي فقط أن أرد له الجميل بتسجيل الأهداف".

وأنهى حديثه قائلا: "ماريسكا يبني شيئا مميزا ومهما، الجميع تحدث عنا كثيرا طوال الموسم، لكنني أشعر أننا نسير في الاتجاه الصحيح".

وعامة، فاز تشيلسي بالبطولة للمرة الثانية في تاريخه من مشاركته الثالثة.

ويحتفظ تشيلسي بشعار كأس العالم للأندية على قميصه لـ 4 أعوام مقبلة حتى إقامة البطولة مرة أخرى في 2029.

وأثبت تشيلسي أنه ليس ريال مدريد أو إنتر ميامي كما قال لاعب الفريق ليفي كولويل.