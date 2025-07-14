ماريسكا: متحمس للإجازة أكثر من مستقبل تشيلسي.. وهكذا هزمنا باريس سان جيرمان

الإثنين، 14 يوليه 2025 - 10:58

كتب : FilGoal

إنزو ماريسكا - تشيلسي

أوضح إنزو ماريسكا المدير الفني لـ تشيلسي أنه يشعر بالحماس تجاه الإجازة أكثر من مستقبل فريقه بعد الموسم الطويل الذي خاضه.

اكتسح تشيلسي منافسه باريس سان جيرمان بثلاثة أهداف دون رد في المباراة التي جمعتهما في نهائي كأس العالم للأندية.

وتوج تشيلسي بالبطولة في نسختها الجديد التي تم تنظيمها للمرة الأولى باشتراك 32 فريقا.

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وقال المدرب الإيطالي عبر DAZN: "لا أجد كلمات تصف ما فعله اللاعبون، جميعهم يستحقون هذا، إنها لحظة جميلة".

وأضاف "كيف انتصرنا على باريس سان جيرمان؟ بالنسبة لي فزنا في أول 10 دقائق، فرضنا الإيقاع وكنا جيدين جدا في الضغط عليه، الظروف جعلت من الصعب الاستمرار بنفس النسق، لكن لعبنا بشكل رائع".

وأكمل "وجدنا لكول بالمر مركز يتميز بمساحة أكبر للهجوم، من الواضح أن بالمر قدم أداء رائعا، لكن المجهود من جميع اللاعبين كان مذهلا".

وأنهى حديثه قائلا: "أنا متحمس للغاية لمستقبل تشيلسي، لكن ما يحمسني أكثر هو أن لدينا إجازة 3 أسابيع".

وعامة، فاز تشيلسي بالبطولة للمرة الثانية في تاريخه من مشاركته الثالثة.

ويحتفظ تشيلسي بشعار كأس العالم للأندية على قميصه لـ 4 أعوام مقبلة حتى إقامة البطولة مرة أخرى في 2029.

وأثبت تشيلسي أنه ليس ريال مدريد أو إنتر ميامي كما قال لاعب الفريق ليفي كولويل.

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