محمد عمر لـ في الجول: أنهيت مهمتي مع الاتحاد السكندري

أعلن محمد عمر رئيس لجنة الكرة في الاتحاد السكندري عن نهاية مهمته مع النادي بشكل رسمي.

وقال عمر لـFilGoal.com: "مهمتي التي أتيت من أجلها مع الاتحاد انتهت بعد أن أنجزت 3 مهام رئيسية".

وأضاف "المهمة الأولى كانت إخطار اللاعبين الراحلين بقرار النادي وساهمت في توفير 20 مليون جنيه للنادي".

وأكمل "المهمة الثانية هي اختيار قائمة الفريق الأولى مع أحمد سامي المدير الفني، والمهمة الثالثة كانت اختيار المدرب".

وأتم تصريحاته "سعيد بالفترة التي قضيتها مع الفريق وأنا تحت أمره في أي وقت".