بالمر يحصل على الكرة الذهبية.. الكشف عن جوائز الأفضل في كأس العالم للأندية

الإثنين، 14 يوليه 2025 - 00:55

كتب : FilGoal

تتويج بالمر بجائزة أفضل لاعب في كأس العالم للأندية

أعلنت اللجنة المنظمة لبطولة كأس العالم للأندية عن الجوائز الفردية للبطولة.

وحصل كول بالمر على جائزة أفضل لاعب في البطولة.

وتوج تشيلسي باللقب للمرة الثانية في تاريخه بعد الفوز على باريس سان جيرمان بثلاثة أهداف دون رد في النهائي.

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وأصبح تشيلسي أول لاعب يتوج بالقب بالنظامين الجديد والقديم.

وجاءت جوائز البطولة كالتالي:

أفضل حارس مرمى - روبيرتو سانشيز (تشيلسي).

أفضل لاعب في البطولة - كول بالمر (تشيلسي).

أفضل لاعب شاب - ديزيري دوي (باريس سان جيرمان).

هداف البطولة - جونزالو جارسيا (ريال مدريد).

جونزالو سجل 4 أهداف وصنع هدفا خلال البطولة.

وسجل بالمر هدفين في المباراة النهائية بينما صنع الهدف الثالث الذي سجله جواو بيدرو.

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