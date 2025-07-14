خالد عبد الفتاح: لم أتردد في قبول عرض سيراميكا

الإثنين، 14 يوليه 2025 - 00:40

كتب : أحمد الخولي

خالد عبد الفتاح - الأهلي

أكد خالد عبد الفتاح أنه لم يتردد في قبول عرض سيراميكا كليوباترا بمجرد التفاوض معه، لضمه إلى صفوف الفريق في الانتقالات الصيفية الجارية.

خالد عبد الفتاح

النادي : سيراميكا كليوباترا

سيراميكا كليوباترا

وأوضح خالد عبد الفتاح أن نادي سيراميكا كليوباترا يملك كل المقومات التي تجعله بطلًا، وهو بالفعل فريق بطل ومُعتاد على منصات التتويج، وسبق أن حصد كأس عاصمة مصر 3 مواسم متتالية.

وأضاف "لمست حرص المسؤولين في نادي سيراميكا كليوباترا على التعاقد مع، وهو ما جعلني أشعر بالارتياح للتواجد داخل المنظومة الخاصة بالنادي".

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وأعرب عن سعادته بحفاوة الاستقبال من جانب زملاؤه بفريق سيراميكا كليوباترا، مشيرًا إلى أنه هناك حالة من التركيز الكبير في التدريبات من جانب اللاعبين والجهاز الفني بقيادة الكابتن علي ماهر.

وأتم تصريحاته مؤكدًا أنه متحمس للغاية لتجربته مع سيراميكا كليوباترا، متمنيًا أن يساهم مع زملاؤه في تحقيق الأهداف المرجوة.

وكان سيراميكا كليوباترا أعلن ضم خالد عبد الفتاح قادما من الأهلي بشكل رسمي.

خالد عبد الفتاح سيراميكا كليوباترا
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