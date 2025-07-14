خبر في الجول - بعد نهاية إعارة لـ بتروجت.. وادي دجلة يتعاقد مع أحمد فاروق

الإثنين، 14 يوليه 2025 - 00:32

كتب : عمرو نبيل

وادي دجلة

أتم وادي دجلة تعاقده مع أحمد فاروق لاعب ديروط.

وكان اللاعب قد قضى الموسم الماضي معارا لبتروجت من صفوف ديروط.

وعلم FilGoal.com أن وادي دجلة قد أتم اتفاقه مع اللاعب مقابل 8 ملايين جنيه وسيوقع على عقد لمدة 4 مواسم.

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وشارك فاروق في 12 مباراة بقميص بتروجت خلال الموسم الماضي وسجل هدفين.

ويلعب فاروق في مركز المهاجم الصريح.

وأعلن وادي دجلة تعاقده حتى الآن مع إبراهيم البهنسي وهشام محمد.

وصعد وادي دجلة حديثا للدوري المصري الممتاز بعد احتلال المركز الثاني في دوري المحترفين.

وادي دجلة أحمد فاروق
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