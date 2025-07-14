ليسوا ريال مدريد أو إنتر ميامي بالفعل.. تشيلسي يكتسح سان جيرمان ويتوج بـ كأس العالم للأندية

الإثنين، 14 يوليه 2025 - 00:17

كتب : محمد رؤوف

جواو بيدرو - تشيلسي - باريس سان جيرمان

اكتسح تشيلسي منافسه باريس سان جيرمان بثلاثة أهداف دون رد في المباراة التي جمعتهما في نهائي كأس العالم للأندية.

وتوج تشيلسي بالبطولة في نسختها الجديد التي تم تنظيمها للمرة الأولى باشتراك 32 فريقا.

وعامة، فاز تشيلسي بالبطولة للمرة الثانية في تاريخه من مشاركته الثالثة.

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ويحتفظ تشيلسي بشعار كأس العالم للأندية على قميصه لـ 4 أعوام مقبلة حتى إقامة البطولة مرة أخرى في 2029.

وأثبت تشيلسي أنه ليس ريال مدريد أو إنتر ميامي كما قال لاعب الفريق ليفي كولويل.

وقال كولويل قبل المباراة: "باريس سان جيرمان فريق رائع، لكننا لسنا إنتر ميامي أو ريال مدريد".

وأضاف "ريال مدريد مختلف تماما عنا، لا يضغط مثلنا ولا يلعب بطريقتنا، على باريس سان جيرمان عدم التوقع أننا سنقدم له نفس المباراة، نحن سنقدم أشياء مختلفة لأننا لاعبين مختلفين".

وتابع "الكثير من الناس حول العالم يتوقعون فوز باريس سان جيرمان، لكننا لا نؤمن بذلك، أتذكر أول مرة تحدثت فيها للإعلام في هذه البطولة قلت إننا فريق فائز ووصلنا بالفعل إلى هذه المرحلة".

وشدد "هذا يثبت أنني لم أكن أكذب، اللاعبون يمتلكون عقلية قوية جدا، نحن متحمسون جدا قبل هذه المباراة النهائية، هذا هو المكان الذي نستحق أن نكون فيه".

وأتم "عليك أن تحترم طريقة ضغط ولعب باريس سان جيرمان، لكننا لن نغير طريقتنا بالكامل من أجله، لدينا خطتنا وهويتنا التي سنلتزم بها من خلال المدرب، وهذا هو الوقت الذي نقدم فيه أفضل كرة قدم لدينا، لذا دعونا نلتزم بها".

ما قاله كولويل أثبته فريقه خلال الـ 90 دقيقة بعد هيمنته على المباراة بشكل تام.

وسجل أهداف تشيلسي كول بالمر (2) وجواو بيدرو.

ضغط مبكر من تشيلسي

بدأ تشيلسي المباراة ضاغطا بقوة على منافسه باريس سان جيرمان وكاد أن يسفر عنه الهدف الأول لكن أضاع بالمر فرصة خطيرة بعد تسديدة في الدقيقة السابعة.

وفي الدقيقة 17 تألق روبرت سانشيز ومنع ديزيري دوي من التسجيل.

وافتتح بالمر النتيجة في الدقيقة 21 بعد تسديدة أرضية على حدود منطقة الجزاء.

وضاعف بالمر النتيجة بعد 8 دقائق بنفس طريقة الهدف الأول.

وفي الدقيقة 42 أحرز تشيلسي الهدف الثالث عن طريق جواو بيدرو مستغلا تمريرة رائعة من كول بالمر لينفرد بالمرمى ويضع الكرة فوق دوناروما.

وحاول باريس سان جيرمان التعويض في الشوط الثاني لكن بلا جدوى وكانت مجرد محاولات دون خطورة حقيقية إلا في الدقيقة 52 عندما تعملق سانشيز ومنع ديمبيلي من تسجيل التعادل.

وتألق دوناروما في الدقيقة 67 ومنع البديل ليام ديلاب من تسجيل الرابع.

وفي الدقيقة 78 أضاع ديلاب انفرادا تاما بالمرمى.

وحافظ تشيلسي على توازنه وفي بعض الأحيان على الكرة، وشعر لاعبو تشيلسي بالغضب وطرد جواو نيفيز بعد التعدي على كوكوريا دون كرة في الدقيقة 85.

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