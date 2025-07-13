الصفقة السابعة.. الأهلي يضم ياسين مرعي

أعلن النادي الأهلي تعاقده مع ياسين مرعي مدافع فاركو بشكل رسمي.

وكشفت الأهلي عن تعاقد النادي مع ياسين مرعي لمدة 5 مواسم مقبلة.

وذلك كما كشف FilGoal.com في وقت سابق.

ويعد ياسين مرعي هو الصفقة السابعة للأهلي في فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

بعدما تعاقد الأهلي من كل من أحمد سيد "زيزو" ومحمود حسن "تريزيجيه" ومحمد علي بن رمضان، وأحمد رمضان، ومحمد شريف، ومحمد أحمد "سيحا".

وأعلن فاركو رحيل ياسين مرعي منذ أيام تمهيدا للانتقال إلى الأهلي.

صاحب الـ 23 عاما خاض 22 مباراة في الدوري المصري سجل هدفين وصنع هدفا في الموسم المنقضي.

ويسعى الأهلي لتعزيز خط دفاعه قبل انطلاق الموسم الجديد. فضم أحمد رمضان من سيراميكا كليوباترا معارا ومصطفى العش بشكل نهائي من زد.

ويمتلك الأهلي أيضا كل من ياسر إبراهيم والمغربي أشرف داري في مركز قلب الدفاع.

ورحل رامي ربيعة عن الأهلي بنهاية تعاقده وانتقل للعين للإماراتي.

من هو ياسين مرعي؟