تقرير: جيبس وايت ينتظر موافقة نوتنجهام لإتمام انتقاله لتوتنام

ينتظر الإنجليزي مورجان جيبس وايت لاعب نوتنجهام فورست، الإذن من ناديه لإتمام انتقاله لتوتنام.

وأفاد موقع TalkSport، أن إدارة توتنام حتى الآن لم تحصل على الموافقة من نوتنجهام فورست لإتمام الصفقة وهو ما يعطلها.

واتفق توتنام مع اللاعب على كل شيء ووافق اللاعب على الانتقال للنادي اللندني.

وينتظر الطرفان إجراء اجتماعا قريبًا لحسم كل شيء والحصول على الموافقة النهائية حتى يتمكن اللاعب من الخضوع للفحوصات الطبية قبل الإعلان الرسمي عن الصفقة.

وحسب شبكة سكاي سبورتس في وقت سابق، فإن نوتنجهام فورست يدرس اتخاذ إجراء قانوني ضد توتنام بعد الاتفاق مع مورجان جيبس وايت لضمه.

وأوضحت الشبكة أن النادي يعتقد أن توتنام تحدث مع اللاعب دون إذن وكذلك خرق السرية فيما يتعلق بقيمة الشرط الجزائي بسبب المطابقة مع عرضه تماما.

وتبلغ قيمة الشرط الجزائي لجيبس وايت 60 مليون جنيه إسترليني.

وأشار تقرير في شبكة ذا أثلتيك في وقت سابق إلى أن توماس فرانك المدير الفني الجديد للديوك اللندنية من أبرز المعجبين بالحصول على خدمات لاعب الوسط.

وكان جيبس وايت من أهم الأسماء المرشحة للانضمام لمانشستر سيتي قبل أن يضم الفريق كل من ريان شرقي وتيجاني رينديرز.

ويمتد تعاقد الإنجليزي البالغ 25 عاما حتى 2027 مع فورست بعدما انضم مقابل 42 مليون يورو في وقت سابق.

وساهم مورجان الموسم الماضي في تسجيل 7 أهداف وصناعة 10 ساهمت في تأهل فورست لدوري المؤتمر الأوروبي الموسم الماضي باحتلال المركز السابع.

وإجمالا خلال 3 مواسم سجل 18 هدفا وصنع 28 في 118 مباراة بقميص فورست.

وأعلن توتنام التعاقد مع محمد قدوس قادما من وست هام مقابل 55 مليون جنيه إسترليني حسب التقارير الإخبارية.