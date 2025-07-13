الأهلي يرد على الأخدود بشأن رغبته في شراء إمام عاشور

الأحد، 13 يوليه 2025 - 22:21

كتب : حسام نور الدين

إمام عاشور - الأهلي

أعلن النادي الأهلي الرد بشكل رسمي على نادي الأخدود السعودي الذي استفسر عن سعر بيع إمام عاشور لاعب الأحمر.

وكشف الأهلي عن أنه تلقى خطابا منذ أيام من الأخدود السعودي يستفسر عن سعر إمام عاشور.

وأن جاء ذلك ردا على خطاب النادي السعودي قبل أيام، والذي أشار فيه إلى اهتمامه باللاعب ورغبته في شراء المدة المتبقية من عقد، وأن الأهلي لم يتلق أية ردود من نادي الأخدود بهذا الخصوص.

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ويعاني إمام عاشور من إصابة في الترقوة تعرض لها خلال مشاركته مع الأهلي في كأس العالم للأندية 2025 وسيغيب على إثرها ما لا يقل عن شهرين.

وأعلن الأهلي أنه سيعمل على تعديل عقد إمام عاشور في الفترة المقبلة تقديرا لما قدمه في الفترة الماضية.

إمام عاشور انضم لصفوف الأهلي قادما من ميتيلاند الدنماركي في صيف 2023.

صاحب الـ 27 عاما خاض مع الأهلي 86 مباراة سجل 30 هدفا وصنع 19 في جميع المسابقات وحاز على لقب هداف الدوري المصري للموسم المنقضي.

وفاز عاشور مع الأهلي بدوري أبطال إفريقيا، والدوري المصري مرتين، وكأس السوبر المصري مرتين، وكأس مصر مرة واحدة، وكأس التحدي في بطولة إنتركونتيننتال.

ويمتد عقد عاشور مع النادي الأحمر إلى صيف 2028.

وأفلت نادي الأخدود السعودي من الهبوط لدوري الدرجة الأولى بفارق نقطة وحيدة في الموسم الماضي.

وسبق أن لعب الثنائي المصري كريم أشرف وأحمد مصطفى لنادي الأخدود من قبل.

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