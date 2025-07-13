الأهلي يعلن إغلاق ملف رحيل وسام أبو علي ورفض كل العروض المقدمة له

الأحد، 13 يوليه 2025 - 22:14

كتب : حسام نور الدين

احتفال وسام أبو علي هدف الأهلي ضد بورتو

أعلن النادي الأهلي إغلاف ملف رحيل وسام أبو علي مهاجم الفريق ورفض كل العروض المقدمة له.

وسام أبو علي

النادي : الأهلي

الأهلي

وجاء بيان الأهلي كالآتي:

"أغلقت إدارة الكرة ملف بيع وسام أبو علي مهاجم الأهلي، وتقرر استمرار اللاعب مع الفريق وفقًا لتعاقده مع النادي حتى عام 2029".

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"جاء هذا القرار بعد تداعيات بدأت بتلقي الأهلي عرضًا من نادي الوصل الإماراتي لشراء وسام أبو علي، تدرج المقابل المالي فيه من 2.5 إلى 4 ثم 6 ملايين دولار + 20% من صافي عائد البيع، ورد النادي بأن المقابل المعروض لا يتناسب مع طلب الأهلي وقدرات اللاعب، ولم يتواصل نادي الوصل ثانية بعدما حدد الأهلي موقفه.. في ذات الوقت تلقى النادي عرضا من نادي كولومبوس كرو الأمريكي بدأ بع ملايين دولار ووصل إلى 5.25 مليون دولار + 750 ألف دولار مزايا إضافية + 10 من عائد البيع، ورد النادي الأهلي بأن المقابل المالي أقل من المنتظر، والقيمة المالية للاعب يجب ألا تقل عن 9.5 مليون دولار + 2.5 مليون دولار مزايا إضافية".

"وطالت فترة التفاوض دون حسم للأمر من الجانب الأمريكي.. ولأن الفريق يستعد لبدء فترة الإعداد للموسم الجديد، أرسل الأهلي خطابًا لنادي كولومبوس كرو حدد فيه يوم 10 من الشهر الجاري موعدًا أخيرًا لتلقي الرد النهائي بخصوص القيمة المالية، ولم يتلق النادي أي مكاتبات حتى انتهاء الموعد المشار إليه، وبالتالي تم إغلاق ملف بيع وسام أبو علي، والذي كان على دراية كاملة بكافة المفاوضات التي جرت والمراسلات التي تمت مع كل الأطراف".

الأهلي وسام أبو علي الدوري المصري
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